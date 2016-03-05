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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۰۵

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قرچک:

۱۳۰ غرفه در نمایشگاه بهاره قرچک راه اندازی شده است

۱۳۰ غرفه در نمایشگاه بهاره قرچک راه اندازی شده است

قرچک-رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قرچک گفت: ۱۳۰ غرفه در نمایشگاه بهاره شهرستان قرچک برای عرضه کالاهای مورد نیاز مردم همچون مواد خوراکی، خشکبار، کفش، لباس راه اندازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمدی پور عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز به کار نمایشگاه بهاره در شهرستان قرچک اظهار داشت: نمایشگاه بهاره با هدف تنظیم بازار در شهرستان قرچک دائر شده است.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قرچک افزود: در روزهای پایانی سال، حجم خرید مردم افزایش پیدا می کند و نمایشگاه بهاره نیز با هدف تنظیم بازار و سهولت مردم در دسترسی به کالاهای مورد نیاز راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: نمایشگاه بهاره شهرستان قرچک از ۱۲ اسفندماه کار خود را آغاز کرده و با استقبال مردم مواجه شده است و این نمایشگاه تا ۲۱ اسفند ادامه خواهد داشت.

محمدی پور با اشاره به تسهیلات درنظر گرفته شده برای خرید از نمایشگاه بهاره اضافه کرد: کالاهای مورد نیاز و عرضه شده در نمایشگاه بهاره در شهرستان قرچک، با تخفیف ویژه به مردم عرضه می شود.

وی گفت: با رایزنی های صورت گرفته، اجناس ارائه شده در نمایشگاه بهاره شهرستان قرچک با ۲۰ درصد تخفیف به مردم این شهرستان ارائه می شود.

وی یاداور شد: ۱۳۰ غرفه در نمایشگاه بهاره شهرستان قرچک برای عرضه کالاهای مورد نیاز مردم همچون مواد خوراکی، خشکبار، کفش، لباس راه اندازی شده است.

کد مطلب 3573285

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