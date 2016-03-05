بازگشت مجیدی و غیبت رحمتی/ اعتراض به انتخاب گزینشی خبرنگاران!

به گزارش خبرنگار مهر تمرین عصر امروز استقلال بعد از پیروزی یک بر صفر مقابل راه آهن در زمین شماره ۲ مجموعه آزادی برگزار شد.

* قرار بود این تمرین از ساعت ۱۶ برگزار شود اما صحبت های مجید صالح با بازیکنان به درازا کشیده شد و آنها ۱۵ دقیقه دیرتر کار خود را شروع کردند.

* یعقوب کریمی که مدتها به دلیل مصدومیت در تمرین حاضر نبود امروز در تمرینات گروهی شرکت کرد.

* فرزاد مجیدی که گفته می شد به دلیل بیماری چند روزی غایب بود، امروز به جمع آبی پوشان بازگشت.

* پرویز مظلومی در وسط زمین جلسه ای ۱۰ دقیقه ای را با اعضای کادر فنی برگزار کرد. امین حاج محمدی و روزبه چشمی به طور انفرادی تنها به دویدن دور زمین اکتفا کردند.

* فرزاد مجیدی با مسئولین هیئت فوتبال در ارتباط بود تا بداند آیا روزبه چشمی می تواند در دیدار مقابل پدیده برای آبی پوشان به میدان برود یا خیر.

* سید مهدی رحمتی تنها غایب تمرین امروز بود. بنا به دستور کادر فنی تمرین آبی پوشان فردا تعطیل خواهد بود و آنها تمریناتشان را جهت دیدار مقابل پدیده مشهد از روز دوشنبه آغاز خواهند کرد.

* در ابتدای تمرین مظلومی لحظاتی با بازیکنان صحبت کرد و سپس بازیکنان به دو گروه تقسیم شده و آنهایی که روز گذشته مقابل راه آهن یزدان به میدان رفته بودند حدود ۳۰ دقیقه ریکاوری کرده و سپس زمین شماره ۲ را ترک کرده و سایر بازیکنان زیر نظر اعضای کادر فنی پس از گرم کردن و انجام کارهای کششی، یک فوتبال درون تیمی را در قالب نارنجی و سبز برگزار کردند که محمد نوازی و سیروس دین محمدی در این فوتبال درون تیمی شرکت کردند.

* در این تمرین خبرنگاران قصد گفتگو با بازیکنان و کادر فنی را داشتند اما در اقدامی گزینشی که باعث دلخوری سایرین شد فقط یک دوربین تلویزیون به رختکن راه داده شد.

*تمرین آبی پوشان پس از یک ساعت به پایان رسید و این تیم روز پنجشبه از ساعت ۱۷ و ۳۰ و از هفته بیست و سوم لیگ پانزدهم در ورزشگاه آزادی میزبان پدیده مشهد خواهد بود.