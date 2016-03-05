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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۱۱

گزارش تمرین امروز استقلال؛

بازگشت مجیدی و غیبت رحمتی/ اعتراض به انتخاب گزینشی خبرنگاران!

بازگشت مجیدی و غیبت رحمتی/ اعتراض به انتخاب گزینشی خبرنگاران!

سرپرست موقت تیم فوتبال استقلال پس از چند روز غیبت امروز به جمع آبی پوشان بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر تمرین عصر امروز استقلال بعد از پیروزی یک بر صفر مقابل راه آهن در زمین شماره ۲ مجموعه آزادی برگزار شد.

* قرار بود این تمرین از ساعت ۱۶ برگزار شود اما صحبت های مجید صالح با بازیکنان به درازا کشیده شد و آنها ۱۵ دقیقه دیرتر کار خود را شروع کردند.

* یعقوب کریمی که مدتها به دلیل مصدومیت در تمرین حاضر نبود امروز در تمرینات گروهی شرکت کرد.

* فرزاد مجیدی که گفته می شد به دلیل  بیماری چند روزی غایب بود، امروز به جمع آبی پوشان بازگشت.

* پرویز مظلومی در وسط زمین جلسه ای ۱۰ دقیقه ای را با اعضای کادر فنی برگزار کرد. امین حاج محمدی و روزبه چشمی به طور انفرادی تنها به دویدن دور زمین اکتفا کردند.

* فرزاد مجیدی با مسئولین هیئت فوتبال در ارتباط بود تا بداند آیا روزبه چشمی می تواند در دیدار مقابل پدیده برای آبی پوشان به میدان برود یا خیر.

* سید مهدی رحمتی تنها غایب تمرین امروز بود. بنا به دستور کادر فنی تمرین آبی پوشان فردا تعطیل خواهد بود و آنها تمریناتشان را جهت دیدار مقابل پدیده مشهد از روز دوشنبه آغاز خواهند کرد.

* در ابتدای تمرین مظلومی لحظاتی با بازیکنان صحبت کرد و سپس بازیکنان به دو گروه تقسیم شده و آنهایی که روز گذشته مقابل راه آهن یزدان به میدان رفته بودند حدود ۳۰ دقیقه ریکاوری کرده و سپس زمین شماره ۲ را ترک کرده و سایر بازیکنان زیر نظر اعضای کادر فنی پس از گرم کردن و انجام کارهای کششی، یک فوتبال درون تیمی را در قالب نارنجی و سبز برگزار کردند که محمد نوازی و سیروس دین محمدی در این فوتبال درون تیمی شرکت کردند.

* در این تمرین خبرنگاران قصد گفتگو با بازیکنان و کادر فنی را داشتند اما در اقدامی گزینشی که باعث دلخوری سایرین شد فقط یک دوربین تلویزیون به رختکن راه داده شد.

*تمرین آبی پوشان پس از یک ساعت به پایان رسید و این تیم روز پنجشبه از ساعت ۱۷ و ۳۰ و از هفته بیست و سوم لیگ پانزدهم در ورزشگاه آزادی میزبان پدیده مشهد خواهد بود.

کد مطلب 3573286

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