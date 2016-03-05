به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «المنار»، «قائد باجی السبسی» رئیس جمهوری تونس به اقدام اخیر شورای همکاری خلیج فارس علیه حزب الله لبنان واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی در سخنانی ضمن محکومیت شدید این اقدام خواستار عقب نشینی اعضای شورای همکاری خلیج فارس از موضع خود علیه حزب الله شد.

رئیس جمهوری تونس با بیان اینکه اقدام شورای همکاری خلیج فارس، موضع تونس در قبال حزب الله نیست، گفت: امیدواریم در آینده شاهد مقابله جدی اعضای این شورا با تروریسم باشیم.

گفتنی است، پیشتر نیز وزارت خارجه تونس با صدور بیانیه ای ضمن محکومیت شدید تروریستی خواندن حزب الله لبنان توسط شورای همکاری خلیج فارس، اعلام کرده بود: این وزارتخانه رایزنی هایی را برای عقب نشینی شورای همکاری خلیج فارس از تصمیم خود انجام خواهد داد.