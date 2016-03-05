به گزارش خبرگزاری مهر، رامبد جوان در سری جدید «خندوانه» كه هر شب ساعت ۲۳ پخش می شود با آیتم ها و بخش های متنوع و سرگرم كننده شب های بهاری شیرینی را برای مخاطبان رقم خواهد زد. گروه تهیه این برنامه در حال حاضر سرگرم تدارك آیتم های مختلف آن هستند .

«شكر آباد» دیگر برنامه نوروزی این شبكه معرفی شده است. این برنامه با آیتم های نمایشی و طنز هر شب ساعت ۲۲ مهمان خانه ها خواهد شد .

مخاطبان شبكه نسیم در ایام نوروز می توانند هر شب ساعت ۲۱ شاهد رقابت تنگاتنگ نفرات برگزیده مسابقه خوانندگی «شب كوك» باشند. این برنامه برای ایجاد شب های فرح بخش نوروزی برای مخاطبانش تداركات ویژه ای دیده است .

«هوش برتر» دیگر برنامه شبکه نسیم است و در ایام نوروز، برنامه «قاصدك» هر بامداد ساعت ۳۰ دقیقه همدم شب زنده داران این شبكه می شود.

سریال جدید «دی دی» كه با مدیریت حسین عرفانی دوبله شده در ۱۵ قسمت ۲۰ دقیقه ای آماده پخش از شبكه شده است تا در ایام نوروز لبخندی بر لبان مخاطبان این شبكه بنشیند .

از جدیدترین فیلم های شبكه نسیم كه در نوروز ۹۵ پخش خواهد شد مجموعه «دوستان دور كُند» است. این مجموعه نیز با بررسی علمی برخی اتفاقات، آیتم های ۱۵ دقیقه ای جالبی را برای مخاطبان نوروزی نسیم به ارمغان خواهد آورد.

«باشگاه های فوتبال جهان»، «رنگارنگ» و «رادیو جوانی» از دیگر برنامه های شبكه نسیم در نوروز ۹۵ هستند كه در آیتم های ۱۵ تا ۱۲ دقیقه ای آماده پخش در ساعات مختلف شبكه نسیم در نوروز خواهند شد .