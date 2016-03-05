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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۳۸

مدیرکل آموزش و پرورش استان عنوان کرد:

اسکان مسافران نوروزی در هزار و ۷۰۸ کلاس درس کهگیلویه و بویراحمد

اسکان مسافران نوروزی در هزار و ۷۰۸ کلاس درس کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج- مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: یک‌هزار و ۷۰۸ کلاس درس برای اسکان مسافران نوروزی در استان اختصاص داده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع‌پور ظهر شنبه در نشست کارگروه گردشگری استان با بیان اینکه ۵۲۸ نفر نیز کار خدمات‌رسانی به مسافران نوروزی را بر عهده دارند، افزود: مسافران نوروزی در ۲۲۲ مدرسه در استان اسکان خواهند یافت.

وی با بیان اینکه ۱۲ پایگاه راهنمایی اسکان مسافران نوروزی برای تعطیلات نوروزی سال ۹۵ از سوی آموزش و پرورش در مناطق مختلف استان تدارک دیده شده است، اظهار داشت: در راستای رفاه حال مسافران نوروزی کلاسها در سه سطح تقسیم بندی شده است.

زارع پور تصریح کرد: شرایط ثبت‌نام اینترنتی و رزرو مکان اسکان برای مسافران نوروزی فراهم است و افراد می‌توانند با مراجعه به سامانه آموزش و پرورش مکان اسکان خود را رزرو کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون ۳۱ مورد ثبت‌نام از مسافران نوروزی انجام شده است، گفت: امسال بیش از ۶۵ هزار فرهنگی و غیر فرهنگی در مدارس اسکان استان مستقر شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به اسکان مسافران در تابستان امسال تصریح کرد: در تابستان سال جاری نیز ۳۷ هزار و ۴۱۵ نفر در مدارس اسکان آموزش و پرورش استان مستقر شدند.

کد مطلب 3573290

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