اسکان مسافران نوروزی در هزار و ۷۰۸ کلاس درس کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع‌پور ظهر شنبه در نشست کارگروه گردشگری استان با بیان اینکه ۵۲۸ نفر نیز کار خدمات‌رسانی به مسافران نوروزی را بر عهده دارند، افزود: مسافران نوروزی در ۲۲۲ مدرسه در استان اسکان خواهند یافت.

وی با بیان اینکه ۱۲ پایگاه راهنمایی اسکان مسافران نوروزی برای تعطیلات نوروزی سال ۹۵ از سوی آموزش و پرورش در مناطق مختلف استان تدارک دیده شده است، اظهار داشت: در راستای رفاه حال مسافران نوروزی کلاسها در سه سطح تقسیم بندی شده است.

زارع پور تصریح کرد: شرایط ثبت‌نام اینترنتی و رزرو مکان اسکان برای مسافران نوروزی فراهم است و افراد می‌توانند با مراجعه به سامانه آموزش و پرورش مکان اسکان خود را رزرو کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون ۳۱ مورد ثبت‌نام از مسافران نوروزی انجام شده است، گفت: امسال بیش از ۶۵ هزار فرهنگی و غیر فرهنگی در مدارس اسکان استان مستقر شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به اسکان مسافران در تابستان امسال تصریح کرد: در تابستان سال جاری نیز ۳۷ هزار و ۴۱۵ نفر در مدارس اسکان آموزش و پرورش استان مستقر شدند.