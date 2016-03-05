رای گیری برای انتخابات مجلس در پنج ایالت هند برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «جیو نیوز»، «نسیم زیدی» رئیس کمیسیون انتخابات هند گفت: رای گیری برای انتخابات مجالس ایالتی هند در پنج ایالت «آسام»، «بنگال غربی»، «کرالا»، «تامیل نادو» و «پاندی چری» بین ۴ آوریل تا ۱۶ می برگزار می شود در حالیکه شمارش آرا همزمان در ۱۹ می انجام خواهد شد.

نسیم زیدی در ادامه افزود: رای گیری در ایالت «آسام» در دو مرحله یعنی در ۴ و ۱۱ آوریل برگزار می شود در حالیکه در ایالت های «کرالا»، «تامیل نادو» و «پاندی چری» در ۱۶ می رای گیری انجام خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: رای گیری در ایالت «بنگال غربی» در ۶ مرحله و به ترتیب در تاریخ های چهارم، یازدهم، هفدهم، بیست و یکم، بیست و پنجم، سی ام آوریل و پنجم می برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است انتخابات مجالس ایالتی هند از بزرگترین اتنخابات در جهان به شمار می رود که یکماه و نیم به طول می انجامد.