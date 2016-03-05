  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشکده ها
۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۲۱

«فلسفه علم و علم دینی با تأکید بر دیدگاه قرآن» نقد و بررسی می شود

«فلسفه علم و علم دینی با تأکید بر دیدگاه قرآن» نقد و بررسی می شود

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جلسه نقد پیش از چاپ کتاب «فلسفه علم و علم دینی؛ با تأکید بر دیدگاه قرآن» را فردا یک شنبه ۱۶ اسفندماه برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «فلسفه علم و علم دینی؛ با تأکید بر دیدگاه قرآن» تألیف مجید کافی، استادیار و مدیر گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است.

وی در این کتاب پس از مقدمه که به کلیات و مفاهیم می پردازد در شش فصل به موضوعات چیستی علم، پارادایم های علمی، معرفت شناسی، پارادایم اسلامی علوم، رویکردهای علم دینی و نظریه پردازی گامی به سوی علم دینی؛ رویکرد تکاملی به تولید علم پرداخته است.

از این نویسنده آثار دیگری نظیر، نظریه اجتماعی ارتباط در قرآن (۱۳۹۴)، فلسفه نظری تاریخ؛ مفاهیم و نظریه ها (۱۳۹۳)، جامعه شناسی تاریخی (مبانی، مفاهیم و نظریه ها) (۱۳۹۳)، وضعیت سنجی دوره های معرفت افزایی؛ در نگرش اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و… (۱۳۹۳) و تغییرات اجتماعی در اندیشه سیدجمال الدین اسدآبادی(۱۳۸۹) به چاپ و انتشار رسیده است.

حجت الاسلام والمسلمین حسین بستان، استادیار گروه جامعه شناسی و سیدمحمدتقی موحد ابطحی، محقق گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان ناقد در جلسه فوق شرکت دارند.

جلسه یاد شده فردا یکشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن جلسات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به نشانی، قم، پردیسان، بلوار دانشگاه برگزار می شود و شرکت در آن برای کلیه علاقه مندان آزاد است.

کد مطلب 3573296

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها