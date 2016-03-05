روند توسعه کمربند سبز در کرج مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرج به همراه معاونان و مسئولان این سازمان و همچنین شهردار منطقه دو، بعدازظهر شنبه به مناسبت فرا رسیدن ۱۵ اسفند و روز درختکاری در دفتر امام جمعه کرج حضور یافتند و با آیت الله سید محمدمهدی حسینی همدانی دیدار کردند.

در این دیدار، آیت الله حسینی همدانی به همراه دیگر مسئولان حاضر، نهال زیتون را به نشانه صلح و دوستی در باغچه محوطه دفتر خود غرس کرد.

آیت الله سید محمدمهدی همدانی در حاشیه این دیدار اظهار کرد: کاشت درخت از چند بعد دارای فایده است که اولا باعث تفرج و ایجاد شادابی در روحیه افراد می شود و آرامش خاصی به محیط اطراف می دهد، در واقع هرچقدر که فضای سبز در کرج ایجاد و گسترش یابد، برای شهر و شهروندان مفید است.

وی با اشاره به آلودگی کلان‌شهر کرج و استان البرز طی مدت اخیر افزود: در واقع کاشت درخت و نهال در نقاط مختلف شهر، باعث کاهش آلودگی هوا و رها شدن از چنین مشکلاتی می شود که مسئولان مدیریت شهری در این زمینه اهتمام کافی و لازم را دارند.

نماینده ولی فقیه در استان البرز به اهمیت غرس نهال و نگهداری از درختان در آیات و روایات نیز اشاره و عنوان کرد: احادیث مختلفی از ائمه معصومین(ع) وجود دارد که بر کاشت نهال و به جا آوردن این سنت حسنه تاکید دارد.

نماینده ولی فقیه در استان البرز به وضعیت درختکاری در این کلان‌شهر اشاره کرد و گفت: هم اکنون از سوی مدیریت شهری کرج و سازمان پارک ها، اقدامات مطلوبی در راستای توسعه کمربند سبز کرج در اراضی باغستان در حال انجام است که باید این اقدامات استمرار داشته باشد.

آیت الله حسینی همدانی در پایان سخنان خود به وجود دستگاه جابجایی درخت در کرج نیز اشاره کرد و گفت: اقدام مطلوبی است که از سوی سازمان پارک ها این دستگاه خریداری شده و در کشور جزء معدود دستگاه های جابجایی درخت است که کرج نیز در این حوزه جلوتر از بسیاری از شهرها و استان ها است.