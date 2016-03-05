۲ هزار اصله نهال در کرج غرس شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ترکاشوند شهردار کرج پیش از ظهر شنبه در مراسم روز درختکاری، اظهار داشت: کاشت نهال در اراضی شمال غرب کرج و باغستان از سال گذشته همزمان با تحویل ۱۰۰ هکتار از این اراضی آغاز شد که تا امسال نیز ادامه داشته است و ادامه دارد.

ترکاشوند افزود: در ابتدا مقرر شده بود که این اراضی به صورت فاز به فاز و ۱۰۰ هکتار ۱۰۰ هکتار تحویل شهرداری کرج شود که با توجه به انجام تعهدات از سوی سازمان پارکها، در مرحله بعد تمامی ۹۰۰ هکتار تحویل شهرداری شد تا نهال در آنها غرس شود.

شهردار کرج ادامه داد: به مناسبت هفته درختکاری امسال، سازمان پارکها از اوایل اسفند برنامه های مختلفی را برای گرامیداشت این ایام انجام داده که یکی از آنها کاشت ۲۷ هزار نهال تا پایان اسفندماه در نقاط مختلف کلانشهر کرج است.

ترکاشوند اضافه کرد: به طور قطع طی سالهای آینده با سبز شدن این نهال ها و سایه انداز بودن آنها، علاوه بر اینکه شهری سرسبز خواهیم داشت، به سرانه های ایده آل در این حوزه نزدیک خواهیم شد.

شهردار کرج خاطرنشان کرد: باید با همکاری و همسویی سایر مسئولان استان اعم از محیط زیست، منابع طبیعی و ...، استان البرز به خصوص کلانشهر کرج در آینده ای نه چندان دور به گذشته خود بازگردد و دارای باغات و عرصه های کشاورزی و فضای سبز فراوانی باشد.

وی گفت: توجه به طبیعت، محیط زیست و فضای سبز نباید تنها محدود به یک هفته شود بلکه اگر فرهنگ حفاظت از محیط زیست به ویژه فضای سبز و درختان شهری بدرستی در میان شهروندان گسترش یابد، اهتمام برای غرس نهال، نگهداری فضای سبز و... در تمام روزهای سال ترویج می یابد.

وی در پایان یادآور شد: از آنجائیکه درخت از زيباترين و پرثمرترين نعمت هاي پروردگار بزرگ محسوب می شود می تواند بخش اعظمی از ضروریات حیات انسان و دیگر موجودات کره زمین را پاسخگو باشد.