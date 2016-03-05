به گزارش خبرنگار مهر، عصر فردا یکشنبه آیین بخشش اسعد تقی زاده محیط بان محکوم به اعدام دنا با حضور آیت الله ملک حسینی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و جمعی از معتمدان محلی برگزار خواهد شد.

قرار است در این آیین «اسماعیل رضایی نیک» اولیای دم مرحوم «مجتبی رضایی نیک» جوان طبیعت دوست هم استانی به صورت رسمی رضایت خود را اعلام کند.

در خردادماه گذشته حکم استیذان اسعد تقی زاده از محیط بانان محکوم به اعدام دنا صادر شد اما به خاطر ماه مبارک رمضان و با اجازه اولیای دم اجرای حکم به تعویق افتاد.

پس از ماهها رایزنی و با وساطت آیت الله ملک حسینی نماینده ولی فقیه در استان این پرونده به پایان خود نزدیک می شود.

در خصوص پرونده غلامحسین خالدی دیگر محیط بان محکوم به اعدام دنا هم اقدامات خوبی صورت گرفته و با بزرگواری اولیای دم مرحوم «پایه گذار» خبرهای خوشی طی هفته های آینده به گوش خواهد رسید.