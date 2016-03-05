ایجاد ۳۸ هزار هکتار کمربند سبز شهر تهران قابل ستایش است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در مراسم آغاز بهره برداری از توسعه هزار هکتاری کمربند سبز پیرامون شهر تهران، گفت: با وجود تلاش های صورت گرفته هنوز در فضای شمالی و جنوبی شهر تهران فضای خشک وجود دارد که باید توسعه فضای سبز در این فضاها مورد توجه قرار گیرد.

وی، توجه به آب خیزداری را از وظایف وزارت جهاد کشاورزی دانست و گفت:مدیریت آبخیز داری در شمال شهر تهران می تواند به حفظ فضای سبز شهر تهران کمک کند.

به گفته چمران، با وجود وسعت جنگلکاری، پایتخت هنوز از مشکل آلودگی هوا رنج می برد، از این رو توسعه فضای سبز هنوز باید در دستو کار باشد و باز هم درخت و نهال بکاریم.

وی با اشاره به خریداری شدن تعدادی از باغ ها در منطقه یک تهران و تبدیل آنها به بوستان از مدیریت شهری در این باره قدردانی کرد و گفت: امیدواریم برای مناطقی که کمبود بوستان دارند نیز اقدامات موثر انجام شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با قدردانی از مقام معظم رهبری به دلیل افزودن ۱۶۰۰ هکتار جنگل کاری به فضای سبز تهران بیان کرد: آنچه ایشان به فضای سبز تهران اضافه کردند بیش از آن چیزی است که ما در مدیریت شهری انجام دادیم که جای تقدیر و تشکر دارد.