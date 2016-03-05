به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر امروز شنبه ۱۵ اسفند در یکی دیگر از برنامه‌های دیدار عمومی خود با اهالی نشر و کتاب که در محل انتشارات اقبال در تهران تشکیل شد، با اشاره به سابقه بیش از یکصد ساله این موسسه انتشاراتی گفت: موسسه انتشارات اقبال از سال ۱۲۸۲ فعالیت می کند و در واقع ما سال آینده یکصد و چهاردهمین سال فعالیت آن را شاهد خواهیم بود. اقشار زیادی از مردم در طول بیش از یکصد سال گذشته از کتاب‌هایی که این ناشر چاپ و عرضه کرده است، بهره‌مند بوده‌اند و امیدواریم توجه به این قبیل انتشاراتی‌ها از سوی مردم و رسانه‌ها تداوم داشته باشد؛ چراکه این قبیل انتشاراتی‌ها به واقع سرمایه‌هایی بزرگ برای نشر فرهنگ در کشور هستند.

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که خواستار توضیحات او در خصوص مسائلی که اخیرا در مورد بازبینی انبوهی از کتاب‌ها در وزارت ارشاد و در رسانه‌ها مطرح می‌شود، شد، گفت: همانطور که قبلا گفته ام ما بر اساس ضوابط نشر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی عمل می‌کنیم و این ضوابط و ساختار آن، معیار عملکرد ما است. در واقع کتاب‌ها در همین مسیر مجوز می‌گیرند و طبیعتا کتاب‌هایی که مجوز می گیرند، مورد حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.

صالحی افزود: وقتی اشکالات و انتقادهایی به کتاب‌های مجوزدار صورت می‌گیرد، ما به اسناد پیشین مراجعه می‌کنیم که ببینیم بررس‌های ما کتاب را چگونه بررسی کرده‌اند و حال اگر خودمان می‌خواستیم آن را بررسی کنیم، چگونه این کار را انجام می دادیم.

وی سپس گفت: هر مجموعه‌ای می‌تواند خطاهایی داشته باشد گاهی از این جهت که کتابی که می‌بایست مجوز بگیرد، مجوز به آن نمی‌دهند و گاهی از این حیث که کتابی که نمی‌بایست مجوز می‌گرفت، به آن مجوز داده است. طبیعتا در مقابل هر نقدی، می‌باید پاسخ روشنی داشت.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: آنچه در اداره کتاب و در بررسی کتاب‌ها صورت می‌گیرد، حاکی از یک عملکرد و یک روال طبیعی است و زمانی کتاب‌هایی مورد نقد قرار می ‌گیرند ممکن است نیاز به یک بازخوانی داشته باشند، اما این بازخوانی به معنی بازبینی در جهت لغو مجوز صادر شده برای آن نیست بلکه به معنای نگاه مجدد به آن چیزی است که می بایست در خصوص مسائلی که در خصوص آن مطرح شده است، پاسخی در خود داشته باشد. در این مسیر (بازخوانی) ممکن است احیانا مواردی به نظر بیاید که بخش اندکی از یک کتاب و یا بخش اعظمی از آن تشخیص داده شود، نیاز به یک بازنگری مجدد کامل دارد.

صالحی در پاسخ به سوالی در مورد تغییر برخی از دبیران کارگروه‌های ممیزی بررسی کتاب در روزهای اخیر گفت: دبیران کارگروه‌ها هم در استان‌ها و هم در تهران بر اساس ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به تایید هیات نظارت بر نشر برسند. در طول دو سال اخیر به علت‌هایی از قبیل تقاضای خود دبیران کارگروه‌ها و یا نیاز به برخی تغییرات اداری، تغییراتی در این حوزه‌ها صورت گرفته است و روال به این شکل است که اداره کتاب این افراد را به کمیته تخصصی هیات نظارت بر نشر معرفی می کند که این هیات یک جمع هفت نفره از جمع ۱۶ نفره هیات کلی نظارت بر نشر هستند.

وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: یکی از وظایف کمیته یاد شده، تعیین کارگروه‌ها در تهران و استان‌ها است که در این مدت هم این موضوع را دنبال کرده است تا اینکه در روز یکشنبه دو هفته پیش موضوع تغییر سه نفر از دبیران کارگروه ها به پیشنهاد دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی مطرح و این تغییر به تصویب رسید.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص علت عدم اعلام رسمی تغییر دبیران برخی از کارگروه های حوزه بررسی کتاب از طریق معاونت متبوعش گفت: این مسئله عمدتا به این خاطر است که اولا در طول ۲۰ سال گذشته روال بر این نبوده است که این تغییرات به صورت رسمی اعلام شود اما مهمتر از آن این است که افرادی که به این مسئولیت‌ها منصوب می‌شوند، راحت تر با هیات‌های مذکور همکاری کنند؛ چراکه گاهی خود معرفی شدن افراد به این مسئولیت‌ها موجب می‌شود ما از وجود افراد لایقی در این خصوص محروم شویم.

صالحی در این برنامه همچنین با اشاره به آغاز اجرای طرح عیدانه کتاب از روز جاری (۱۵ اسفند) از ثبت نام و تایید ۲۷۰ کتابفروشی برای مشارکت در این طرح در آستانه نوروز خبر داد و گفت: موضوعی که در زمینه یارانه کتاب همواره مطرح بوده، محروم ماندن کتابفروشی‌ها از این سبد حمایتی است. در همین راستا در سال جاری تصمیم گرفته شد که در قالب طرح‌هایی این یارانه‌ها به سمت کتابفروشی‌ها سوق پیدا کند که یکی از آنها طرح کتابفروشی به وسعت ایران در هفته کتاب و دیگری همین طرح عیدانه کتاب در آستانه نوروز بوده است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به استقبال مردم از حضور در کتابفروشی‌ها و بهره مندی از تخفیف ۲۰ درصدی در خرید حداکثر ۱۰۰ هزار تومان کتاب از آنها با حمایت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد یادآور شد: برای رصد و اجرای این فعالیت سامانه ای راه اندازی شده که علاوه بر فراهم کردن زمینه اجرای مناسب این طرح، نوعی سامان بخشی مجدد به وضعیت کتابفروشی‌ها را هم در خود دارد.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تصمیم دیگر وزارت ارشاد برای حمایت از کتابفروشی‌ها در روزهای اخیر خبر داد و گفت: با توجه به انتقاداتی که از نمایشگاه‌های استانی کتاب به جهت آنچه برخی تضعیف بنیه کتابفروشی‌ها در روزهای برگزاری این نمایشگاه‌ها می‌دانند، تصمیم بر این شد که تا زمانی که نمایشگاه های استانی کتاب تداوم پیدا می کند، کتابفروشی‌های آن استان در روزهای برگزاری نمایشگاه در محل کتابفروشی خود از خدماتی که با حضور کتابفروشی‌ها در نمایشگاه برای آنها حاصل می‌شود، بدون نیاز به حضور در نمایشگاه، بهره‌مند شوند.

رئیس بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران همچنین در پاسخ به سوالی در مورد اظهارنظرهای مختلف و گاه متناقض از سوی برخی اعضای شورای سیاستگذاری این نمایشگاه در خصوص روند آماده سازی شهر آفتاب برای برپایی نمایشگاه بیست و نهم گفت: آمادگی مکان برگزاری نمایشگاه متکی به تغییرات و تحولاتی است که در متغیرهای مختلف در این خصوص ایجاد می‌شود. من می‌توانم بگویم که شهر آفتاب انصافا در برخی بخش‌ها پیشرفت‌های خیلی خوبی و حتی بیش از حد انتظاری داشته است که نمونه آن روند تکمیل مترو است. در بعضی دیگر از بخش‌ها، پیشرفت‌ها در حد انتظار است که شامل مجموعه‌ای از موارد است. در برخی از بخش‌ها هم نگرانی‌هایی وجود دارد که حدود ۲ یا ۳ مورد از این نگرانی‌ها، جدی تر است.

وی سپس اظهار کرد: ما روز دوشنبه هفته جاری (۱۷ اسفند) جلسه مشترکی با موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی و قائم مقام شهردار تهران در محل شهر آفتاب خواهیم داشت که هدف از تشکیل این جلسه هم بیان و پیگیری حساسیت هایی است که به آنها اشاره کردم. با این وجود باز هم باید بگوییم که از ناحیه شهرداری تهران مجموعه تلاش‌های قابل تقدیری در حال انجام است.

اقبال، مدیر انتشارات اقبال در سخنانی با اشاره به تداوم فعالیت این موسسه انتشاراتی از سال ۱۲۸۲ تاکنون به برخی از فراز و فرودهای این فعالیت در یکصدو ۱۳ سال گذشته پرداخت و با اشاره به تعداد زیادی از آثار مرجع و مهمی که از سوی این ناشر منتشر شده است مانند تاریخ تمدن (اثر ویل دورانت) و جوامع التواریخ، تاریخ مغول و همچنین کتاب‌های زنده یادان نفیسی و فروزان‌فر به آسیب شناسی وضعیت نشر در دوره کنونی پرداخت.

مدیر انتشارات اقبال با تاکید بر مشکلات اقتصادی که گریبانگیر حوزه نشر شده است، خواستار حمایت‌های وزارت ارشاد و تلاش این وزارتخانه برای جذب تسهیلات بانکی به کتابفروشی‌ها، استمرار روند خرید کتاب این وزارتخانه از ناشران و همچنین همکاری بیشتر شهرداری‌ها در اجرای طرح کاربری فرهنگی در مجتمع های مسکونی و نیز همیاری آموزش و پرورش با موسسات انتشاراتی شد.