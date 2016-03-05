به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب متشکل از گفتگوهایی است که زارع در شش سال اخیر و از فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین۱۳۹۴ با داوری اردکانی انجام داده است. بخش هایی از این کتاب را گفتگوهایی تشکیل می دهد که در آن رئیس فرهنگستان علوم برای نخستین بار به پرسش هایی فکری درباره شعر، ادبیات، رمان، حکایات و گشت ها و سفرهایی که در طول عمر هشتاد ساله خویش به اقصی نقاط عالم داشته است، با موضعی فلسفی پاسخ داده است.

رضا داوری اردکانی در بخشی از مقدمه خود بر این کتاب می نویسد: «در این دفتر بعضی مطالب درباره فلسفه، فرهنگ، علوم انسانی و روشنفکری که در پاسخ به پرسش های دوست گرامی آقای حامد زارع گفته ام گرد آمده است. این مطالب شاید صورت موجز و مختصر مقالات و رساله هایی باشد که درباب روشنفکری و علوم انسانی نوشته ام. قبل از انقلاب و در دهه های پنجاه و شصت صرفاً نظر و رأی انتقادیم درباره روشنفکری و علوم انسانی را اظهار می کردم اکنون هم از اصول آن نظرها عدول نکرده ام اما می بینید که بیش از استادان علوم انسانی و اجتماعی از این علوم دفاع می کنم و این یک امر طبیعی است زیرا بحث در باب علم و مبادی آن و نقادی وضع علوم کار فلسفه است مع هذا شاید لازم باشد توضیح بدهم که چرا از علوم انسانی و اجتماعی دفاع می کنم.»

محمد منصور هاشمی نویسنده آثار فلسفی و فکری نیز در یادداشتی که به کتاب افزوده شده است می نویسد: «گفتگوی با متفکران و ثبت ناگفته‌های آنها، هم مجالی فراهم می‌آورد برای آشنایی بیشتر با متفکر و نزدیک‌تر شدن و انس گرفتن خوانندگان با او، هم زمینه‌ای می‌شود برای ثبت بخشی از تاریخ شفاهی ما و منبعی برای تحقیقات آتی. در مورد دکتر رضا داوری اردکانی جای خالی کتابی که دربردارنده چنان گفتگویی باشد محسوس و ملموس بود. خوشحالم که به لطف همت دوست عزیز، جناب حامد زارع، اکنون این جای خالی پر شده و کتابی به دست علاقمندان می‌رسد که حاصل گفتگوهای ایشان است با استاد اندیشمند، آقای دکتر رضا داوری، درباره مسائل مختلف، از زندگی‌نامه و سوانح احوال گرفته تا مرور آثار و افکار.»

حامد زارع نیز در مقدمه اثر خویش اظهار امیدواری کرده است که کتابش به عنوان نخستین کتاب گفتگو با رضا داوری اردکانی که جای خالی آن در سال های اخیر حساس تر و مشهودتر شده بود، بتواند سهم موثری در شناختن منظومه فکری داوری اردکانی در افق فکری تاریخ اندیشه داشته باشد.

«طرحی از زندگی فکری»، «اندیشه در ایران»، «علم در ایران»، «منورالفکری ایرانی»، «تفکر فلسفی» و «حاشیه های زیست فرهنگی» عناوین فصول این کتاب ۲۶۰ صفحه ای را تشکیل می دهند.