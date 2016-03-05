احمد الجروان: نمی توان در قبال جنایات رژیم صهیونیستی سکوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «احمد الجروان» رئیس پارلمان عربی طی سخنانی نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان واکنش نشان داد و گفت: اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی در خیابان ها از جمله اینکه زنان، کودکان و سالخوردگان را با خونسردی به قتل می رسانند، قابل چشم پوشی نیست و نمی توان در قبال آن سکوت کرد.

الجروان در ادامه سخنان خود اقدام صهیونیست ها در به شهادت رساندن فلسطینی ها با شلیک گلوله به دلایل بی اساس و سپس رها کردن آنها تا جان دادنشان را بسیار زشت توصیف کرد.

رئیس پارلمان عربی در همین راستا تاکید کرد که این اقدامات تروریست ها یک جنایت غیرقابل توجیه است، حتی اگر ادعاهای آنها مبنی بر مشکوک بودن این افراد صحت داشته باشد.

الجروان همچنین از تمامی نهادهای حقوق بشر در جهان و همچنین جامعه جهانی درخواست کرد اینگونه اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی را که بدون تحقیق و یا محاکمه صورت می گیرد، محکوم کنند.

وی در پایان تاکید کرد که چشم پوشی جامعه جهانی از این اقدامات رژیم صهیونیستی نه تنها موجب کمک به برقراری صلح در منطقه نمی گردد، بلکه بحران را تشدید می کند.