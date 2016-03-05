کشف اشیاء عتیقه هزاره سوم قبل از میلاد در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی پلیس، سردار علی دولتی اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان درهشهر با اشراف اطلاعاتی کامل موفق شدند، دو عامل خرید و فروش اشیاء عتیقه در این شهرستان را شناسایی و دستگیر کنند.
وی ادامه داد: در عملیاتی که صبح امروز انجام گرفت، این دو نفر که در حال جابجایی و انتقال سه شیء عتیقه بودند، دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: از متهمان سه شیء عتیقه شامل یک قطعه بز شاخ دار، یک قطعه مجسمه به شکل زن و یک حلقه انگشتر کشف شد.
وی گفت: براساس اعلام کارشناس میراث فرهنگی، اشیاء کشف شده مربوط به سه هزار سال قبل از میلاد است.
دولتی یادآور شد: دو متهم دستگیر شده به همراه اشیاء کشف شده، تحویل محاکم قضایی شدند.
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