جاسم محمدی فارسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پرداخت عیدی مددجویان کمیته امداد طی هفته جاری خبر داد و اظهار داشت: عیدی مددجویان کمیته امداد با مبلغ مستمری آن ها برابر بوده که همراه با مستمری اسفند ماه آن ها در هفته جاری پرداخت می شود.

وی افزود: قراردادهایی نیز با فروشگاه های رفاه و اتکا برای تحویل سبد غذایی به مددجویان بسته خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان به وجود حدود سه هزار مددجوی پشت نوبتی متقاضی تسهیلات جهیزیه در استان اشاره کرد و بیان داشت: رئیس کمیته امداد کشور در سفر به لرستان قول داد تعداد این پشت نوبتی ها را به صفر رساند ولی تا کنون اعتبارات این بخش واریز نشده است.

محمدی فارسانی افزود: در سفر رئیس کمیته امداد کشور به لرستان مقرر شد اعتبارات مورد نیاز برای اختصاص ۷۰۰ واحد مسکونی به مددجویان شهرستان های خرم آباد، الیگودرز و پلدختر اخذ شود که ظرف چند روز آینده بخشی از این اعتبارات پرداخت می شود.

وی گفت: اعتبار لازم برای گازرسانی به سه هزار خانوار روستایی تحت پوشش کمیته امداد لرستان در نظر گرفته شده که ظرف شش ماه آینده این عملیات گازرسانی انجام خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان با بیان اینکه مددجویان ما هیچ آموزشی برای خروج از مجموعه امداد ندیده اند، عنوان کرد: لازم است مهارت های آموزشی لازم در مددجویان کمیته امداد ایجاد شود تا در قالب این آموزش ها بتوانند مهارت های شغلی، تحصیلی، ازدواج، استعداد سنجی و ... را کسب کنند.

محمدی فارسانی با اشاره به اینکه در مجموعه امداد یک تشکیلات جدا از سایر دستگاه های خدمات بیمه ای تحت عنوان بیمه کمیته امداد وجود دارد، بیان داشت: بیمه کمیته امداد هم در بخش بیمه پایه و هم در بخش بیمه تکمیلی خدمات ارائه می دهد بطوریکه هزینه کرد حدود سه میلیاردی در طول سال جاری نشان می دهد عزم مجموعه امداد بر این قرار دارد مددجو دغدغه درمان و بیمه خود را نداشته باشد.

وی با بیان اینکه ما هنوز نتوانسته ایم یک شناسنامه درست از فقر در لرستان تهیه کنیم، اظهار داشت: با این وجود نمی توان برای رفع فقر و محرومیت در لرستان کار کرد و با توجه به اینکه نوع فقر در مناطق مختلف خرم آباد و استان لرستان کاملا متفاوت است لذا باید با شناسایی این تفاوت ها بسته خدماتی متناسب با فقر هر منطقه را توزیع کنیم.