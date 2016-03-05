تساوی تاتنهام و آرسنال در دربی لندن

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال تاتنهام و آرسنال عصر امروز شنبه دربی لندن را در چارچوب هفته بیست و نهم رقابتهای لیگ برتر انگلیس برگزار کردند که این بازی مهیج با تساوی ۲ بر ۲ پایان یافت.

نیمه اول این بازی با برتری یک بر صفر آرسنال پایان یافت. آرون رمزی در دقیقه ۳۹ گل توپچی ها را به ثمر رساند. در نیمه دوم تیم آرسنال با اخراج فرانسیس کوکولین از دقیقه ۵۵ با یک یار کمتر به کار خود ادامه داد و این باعث شد تا تاتنهام دو بار توسط توبی آلدرویرلد (۶۰) و هری کین (۶۲) به گل رسید.

این پایان کار نبود و آرسنال ۱۰ نفره روی دروازه حریف فشار وارد کرد و در دقیقه ۷۶ توسط آلکسیس سانچز به گل تساوی رسید تا این بازی برنده نداشته باشد. از اتفاقات حاشیه ای این بازی باید به درگیری خونین بین هواداران دو تیم خارج از ورزشگاه اشاره کرد که با حضور پلیس این درگیری ها خاتمه یافت.

تاتنهام با این تساوی ۵۵ امتیازی شد و در رده دوم باقی ماند. آرسنال هم با ۵۲ امتیاز تیم سوم جدول است. لستر سیتی با ۵۷ امتیاز در صدر جدول قرار دارد.