۴ تن از اعضای «القاعده» و «لشکر جنگوی» در کراچی کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر بعه نقل از «اکسپرس نیوز»، پلیس کراچی در منطقه «صفورا گوت» ۴ تن از تروریستهای وابسته به گروه القاعده و لشکر جنگوی را کشت. تروریستها با نیروهای پلیس در منطقه درگیر شدند و پس از تبادل آتش بین دو طرف ۴ تن از تروریستهای القاعده و لشکر جنگوی شاخه سبه قاره کشته شدند.

از تروریستهای مقادیری اسلحه و مهمات بدست آمد. این تروریستها قصد داشتند به گروههای سیاسی در شهر کراچی حمله کنتد که توسط پلیس شناسایی و به هلاکت رسیدند.

این تروریستها در حمله به نیروهای امنیتی و پلیس پاکستان دست داشتند. پلیس پس از کشتن این تروریستها عملیاتی را برای شناسیایی افراد دیگر این گروه در منطقه شروع کرده است.

لازم به ذکر است پلیس پاکستان در ماههای گذشته تعداد زیادی از اعضای گروه تروریستی و فرماندهان اصلی این گروه را به هلاکت رسانده است.