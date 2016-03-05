جلوگیری از منسوخ شدن صنایع دستی کرمان/ نوآوری رمز اشتغالزایی

محمود وفایی در گفتگو با مهر اظهارداشت: استان کرمان یکی از استانهای موفق در زمینه توسعه صنایع مرتبط با صنایع دستی در کشور است و مردم این استان نیز توجه ویژه به تهیه صنایع دستی مختلف دارند.

وی تصریح کرد: کرمان در این زمینه همیشه جزو نخستین استانها بوده و در سال جاری نیز رتبه نخست فروش صنایع دستی را در نمایشگاههای کشور کسب کرده است.

وفایی افزود: یکی از مهمترین کارهایی که در دستو رکار قرار دارد احیای صنایع دستی منسوخ شده و جلوگیری ار رکود برخی از صنایع دستی در معرض منسوخ شدن است که به خوبی در این خصوص جلو رفته ایم و این روند باید ادامه یابد.

مدير كل ميراث فرهنگی،صنايع دستی و گردشگری استان كرمان گفت: باید با نوآوری و کاربردی کردن آثار خلق شده در حوزه، صنایع دستی به سمت اشتغالزایی در این خصوص پیش برود.

وی افزود: روستاییان در زمینه صنایع دستی در استان کرمان نقش محوری دارند و خوشبختانه در ایجاد موقعیت های اشتغالزایی با توجه به سرمایه اندک و سود مناسب دستاوردهای مناسبی را داشته ایم.

وی خواستار فعال شدت بازارچه های صنایع دستی در استان کرمان شد و گفت: انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در این خصوص می تواند رمز موفقیت باشد که در کنار نواوری و بازاریابی بسیار با اهمیت است.