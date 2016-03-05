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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۱۱

مدیر نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

۹ کیلوگرم زعفران تقلبی در کرمانشاه کشف و ضبط شد

۹ کیلوگرم زعفران تقلبی در کرمانشاه کشف و ضبط شد

کرمانشاه- مدیر نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از کشف و توقیف ۹ کیلو گرم زعفران تقلبی در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، شهریار مستوفی اظهار داشت: ۹ کیلوگرم زعفران تقلبی توسط بازرسان مدیریت نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کشف و توقیف شد.

 وی افزود: با توجه به گزارش های واصله مبنی بر بسته بندی غیرمجاز زعفران تقلبی در یک منزل مسکونی در  شهر کرمانشاه، بازرسان نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو در روز سه شنبه ۱۱ اسفندماه با همکاری بازرسان سازمان صنعت و معدن و تجارت و همراهی ماموران نیروی انتظامی پس از اخذ دستور از معاون دادستان کرمانشاه به محل مذکور رفته و پس از بازرسی بیش از ۹ کیلوگرم زعفران تقلبی کشف و توقیف کردند.

مستوفی بیان کرد: مقدار یک کیلوگرم از این زعفران برای آزمایش به آزمایشگاه کنترل غذا و دارو معاونت غذا و دارو ارسال و پرونده برای طی مراحل قانونی به مقامات قضایی ارجاع شد.

کد مطلب 3573330

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