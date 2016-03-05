به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان کرمان، این مراسم که با حضور دکتر مظفر قائم‌مقام ستاد اقامه نماز کشور، حجت‌الاسلام عرب‌پور رئیس ستاد اقامه نماز کرمان و مشاور استاندار، محمدحسین ملکی رئیس حوزه هنری استان، محمدرضا علیزاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، محسن روحی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، استاد مصطفی رحمان‌دوست و استاد بابک نیک‌طلب از چهره‌های برجسته عرصهٔ ادبیات کودک و نوجوان، استاد حاج‌احد ده‌بزرگی پیش‌کسوت شعر آیینی کشور و جمعی از شاعران کشوری هم‌راه بود، برگزیدگان بخش‌های دوگانهٔ جشنوارهٔ منطقه‌ای شعر کودک و نوجوان «روشنا» معرفی و تقدیر شدند.

هم‌چنین در این مراسم، از استاد حاج‌احد ده‌بزرگی، پیش‌کسوت شعر آیینی کشور و شاعر سرود خاطره‌انگیز «باز هم مرغ سحر...» تجلیل به عمل آمد.

بخش ویژه مراسم اختتامیهٔ جشنوارهٔ منطقه‌ای شعر کودک و نوجوان «روشنا» هم، رونمایی از کتاب هدیه به معبود مجموعه اشعار سرکار خانم فاضلی شهربابکی با موضوع نماز بود.

برگزیدگان بخش شعر کودک بدون رتبه‌بندی:

سمیه تورجی (شیراز)، سیده‌اعظم جلال‌زاده میبدی (یزد، میبد)، هادی فردوسی (شیراز)

برگزیدگان بخش شعر نوجوان بدون رتبه‌بندی:

سمیه یاوری (کرمان)، منیره هاشمی (مشهد، قاسم‌آباد(، فاطمه احمدزاده (یزد، ابرکوه(