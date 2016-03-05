۱۲۲ واحد آموزشی برای اسکان مسافران نوروزی ایلام آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بیرانوندی ظهر شنبه در دوازدهمین جلسه شورای آموزش و پرورش و ششمین شورای پشتیبانی سواد آموزی این استان در استانداری ایلام اظهار داشت: آموزش و پرورش در ایام نوروز موظف است به فرهنگیان و معلمان خدمت و شرایط را برای اسکان مهمانان فراهم کند.

وی بیان داشت: هم اکنون ۱۴ خانه معلم و ۱۲۲ واحد آموزشی با ۷۶۶ کلاس درس با امکاناتی همچون فرش، یخچال، وسایل گرمایشی و تلویزیون آماده خدمت رسانی به مهمانان نوروزی است.

مدیرکل آموزش و پرورش ایلام بیان داشت: فضاهای آموزشی و امکانات استان برای اسکان مسافران نوروزی اندک است و مسئولان دیگر دستگاه های اجرایی در این راستا مساعدت ویژه داشته باشند.

بیرانوندی با اشاره به فرا رسیدن تعطیلات نوروزی افزود: اسکان مسافران از تاریخ ۲۵ اسفند آغاز و تا پایان تعطیلات نوروزی سال ۹۵ ادامه دارد و از همه نهادها و ارگان ها برای خدمت رسانی و اسکان مهمانان درخواست کمک داریم.

وی افزود: تفاهم نامه ای بین آموزش و پرورش و شورای پشتیبانی سواد آموزی برای ریشه کن کردن بیسوادی در استان منعقد شده است.