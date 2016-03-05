  1. استانها
  2. ایلام
۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۱۴

مدیر کل آموزش و پرورش ایلام:

۱۲۲ واحد آموزشی برای اسکان مسافران نوروزی ایلام آماده شد

۱۲۲ واحد آموزشی برای اسکان مسافران نوروزی ایلام آماده شد

ایلام- مدیر کل آموزش و پرورش استان ایلام گفت: ۱۴ خانه معلم و ۱۲۲ واحد آموزشی برای اسکان مسافران نوروزی در ایلام از سوی آموزش و پرورش تدارک دیده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بیرانوندی ظهر شنبه در دوازدهمین جلسه شورای آموزش و پرورش و ششمین شورای پشتیبانی سواد آموزی این استان در استانداری ایلام اظهار داشت: آموزش و پرورش در ایام نوروز موظف است به فرهنگیان و معلمان خدمت و شرایط را برای اسکان مهمانان فراهم کند.

وی بیان داشت: هم اکنون ۱۴ خانه معلم و ۱۲۲ واحد آموزشی با ۷۶۶ کلاس درس با امکاناتی همچون فرش، یخچال، وسایل گرمایشی و تلویزیون آماده خدمت رسانی به مهمانان نوروزی است.

مدیرکل آموزش و پرورش ایلام بیان داشت: فضاهای آموزشی و امکانات استان برای اسکان مسافران نوروزی اندک است و مسئولان دیگر دستگاه های اجرایی در این راستا مساعدت ویژه داشته باشند.

بیرانوندی با اشاره به فرا رسیدن تعطیلات نوروزی افزود: اسکان مسافران از تاریخ ۲۵ اسفند آغاز و تا پایان تعطیلات نوروزی سال ۹۵ ادامه دارد و از همه نهادها و ارگان ها برای خدمت رسانی و اسکان مهمانان درخواست کمک داریم.

وی افزود: تفاهم نامه ای بین آموزش و پرورش و شورای پشتیبانی سواد آموزی برای ریشه کن کردن بیسوادی در استان منعقد شده است.

کد مطلب 3573333

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها