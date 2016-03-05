۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۳۳

جنگنده های B-۵۲ آمریکا به جنگ علیه داعش می پیوندند

بر اساس اعلام رسمی ارتش آمریکا، بمب افکن های غول پیکر و قاره پیمای B-۵۲، تا ماه آینده جایگزین سوپر جت های فعلی B-۱ در جنگ علیه داعش خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، مقامات نیروی هوایی آمریکا از بررسی طرح پیوستن جنگنده های قاره پیما و استراتژیک بوئینگ B-۵۲ به جنگ علیه داعش از آوریل خبر دادند. این جنگنده ها قابلیت شلیک ۳۲ تن بمب های سنگین را با هم و در یک زمان دارا هستند.

بر اساس این گزارش، این جنگنده های غول پیکر قرار است جایگزین سوپر جت های B-۱ در جنگ با داعش شوند.

گفتنی است جت های سوپر سونیک B-۱ برای ماه ها مواضع تروریست های داعش را در کوبانی مورد هدف قرار داده بودند و حال به پایگاه مبداء خود یعنی پایگاه هوایی تگزاس بازگشته اند.

خبر شرکت B-۵۲ در جنگ با داعش، از طرف مقامات نظامی آمریکا در روزنامه های ایر فورس تایمز و فاکس نیوز منتشر شده است. هنوز جزئیاتی در مورد اینکه چه تعداد از این جنگنده های غول پیکر در جنگ شرکت خواهند کرد یا اینکه پایگاه های کدام کشور اروپایی میزبانی این غول آمریکایی به عنوان پایگاه مبداء را بر عهده خواهند داشت، هنوز منتشر نشده است.

در طول یک سال گذشته، جنگنده های آمریکایی از فرودگاه های کشورهای قطر و عربستان به سوی مقصد خود یعنی مواضع داعش به حرکت در می آمدند. اما از آگوست ۲۰۱۵، پایگاه هوایی اینجیرلیک ترکیه نیز میزبان جنگنده های آمریکایی بوده اند.

جنگنده های B-۵۲ نخستین بار در سال ۱۹۶۲ ساخته شدند و آخرین باری که از آنها استفاده شد، جنگ افغانستان بود. طبق اعلام نیروی هوایی آمریکا، این جنگنده های غول پیکر تا سال ۲۰۴۰ در خدمت ناوگان هوایی ارتش این کشور قرار خواهد داشت.

قابلیت حمل بمب های هسته ای از ویژگی های شاخص این جنگنده قاره پیما به حساب می آید. پیش از این نیز آمریکا یک فروند از این نوع جنگنده ها را در کره جنوبی و به منظور واکنش احتمالی در برابر تحریک های احتمالی کره پیونگ یانگ مستقر کرده بود.

