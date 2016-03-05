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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۱۵

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد:

۲۱۰ تخت پیوند اعضا در یزد راه‌اندازی می‌شود

۲۱۰ تخت پیوند اعضا در یزد راه‌اندازی می‌شود

یزدـ رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از راه اندازی ۲۱۰ تخت جدید پیوند در یزد به منظور رفع نیازهای بیماران در این زمینه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میرجلیلی در جلسه ای با حضور رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت و معاونان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اظهار داشت: تقویت بخش درمان استان یزد در راستای انجام عمل‌های پیوند، از مواردی بوده که از مدتها پیش در دست پیگیری است.

وی عنوان کرد: این مهم به آرزوی دیرینه جامعه پزشکی استان یزد تبدیل شده بود که در سال گذشته با ۹ تخت و سال آینده با ایجاد ۲۱۰ تخت پیوند، این آرزو جامه عمل پوشیده می شود.

میرجلیلی بیان کرد: در سال آینده قرار است دو بخش جدید و خیرساز پیوند کلیه و همچنین بخش پیوند مغز و استخوان در بیمارستان شهید صدوقی یزد راه اندازی شود.

وی با اشاره به اینکه در سال آینده، پیشرفت بسیار خوبی در حوزه انجام پیوند در استان یزد خواهیم داشت، افزود: با توجه به فراهم شدن زیر ساختهای ضروری همچنین پتانسیل موجود در استان، تامین نیروی انسانی مورد نیاز و وجود فوق تخصص جراحی پیوند در استان، زمینه ارتقای کمی و کیفی پیوند کلیه نیز فراهم می شود.

میرجلیلی یادآور شد: از ابتدای سال ۹۴ تاکنون، ۱۳ مورد عمل پیوند کلیه در بیمارستان‌ شهید صدوقی یزد انجام شده و استان یزد نسبت به جمعیت ساکن در آن، رتبه نخست اهدای عضو را در کشور دارا است.

کد مطلب 3573336

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