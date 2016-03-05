به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میرجلیلی در جلسه ای با حضور رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت و معاونان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اظهار داشت: تقویت بخش درمان استان یزد در راستای انجام عمل‌های پیوند، از مواردی بوده که از مدتها پیش در دست پیگیری است.

وی عنوان کرد: این مهم به آرزوی دیرینه جامعه پزشکی استان یزد تبدیل شده بود که در سال گذشته با ۹ تخت و سال آینده با ایجاد ۲۱۰ تخت پیوند، این آرزو جامه عمل پوشیده می شود.

میرجلیلی بیان کرد: در سال آینده قرار است دو بخش جدید و خیرساز پیوند کلیه و همچنین بخش پیوند مغز و استخوان در بیمارستان شهید صدوقی یزد راه اندازی شود.

وی با اشاره به اینکه در سال آینده، پیشرفت بسیار خوبی در حوزه انجام پیوند در استان یزد خواهیم داشت، افزود: با توجه به فراهم شدن زیر ساختهای ضروری همچنین پتانسیل موجود در استان، تامین نیروی انسانی مورد نیاز و وجود فوق تخصص جراحی پیوند در استان، زمینه ارتقای کمی و کیفی پیوند کلیه نیز فراهم می شود.

میرجلیلی یادآور شد: از ابتدای سال ۹۴ تاکنون، ۱۳ مورد عمل پیوند کلیه در بیمارستان‌ شهید صدوقی یزد انجام شده و استان یزد نسبت به جمعیت ساکن در آن، رتبه نخست اهدای عضو را در کشور دارا است.