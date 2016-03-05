به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک اقبالی بعدازظهر شنبه در نشست ستاد هماهنگی خدمات سفرهای نوروزی استان با بیان اینکه هر گونه حفاری در جاده های اصلی در شهرها ممنوع است، افزود: اگر در مکانی نیاز به حفاری بسیار ضروری بود باید این حفاری با هماهنگی دستگاه های مربوطه همچون راه و شهرسازی، مخابرات یا دیگر دستگاههای مسئول انجام شود.

وی با بیان اینکه تا قبل از شروع سفرهای نوروزی شهرداریها باید در پاکسازی شهرها به‌خصوص ورودی شهرها نهایت تلاششان را کنند، اظهار داشت: دهیاری ها نیز باید فضای ورودی روستاها و مکانهای تفریحی در روستاها را پاکیزه نگه داشته و نخاله ها و آشغالهای ساختمانی را از کناره راههای ورودی و مکانهای تفریحی جمع آوری کنند.

نیک اقبالی همچنین بر نصب تابلوهای راهنمای گردشگری در شهرها تاکید کرد و گفت: شهرداریها بابت نصب این تابلوها که به صورت رسمی انجام می شود، نباید ممنوعیتی ایجاد یا پولی دریافت کنند.

وی افزود: شهرداری های ۱۷ گانه استان باید از هم اکنون اقدامات لازم برای پاکسازی و تنظیف شهرهای این استان و جابجایی به موقع زباله ها و نخاله های ساختمانی را انجام دهند.

نیک اقبالی با اشاره به نقش مهم رسانه ها در شفاف سازی اطلاعات اظهار داشت: رسانه ها و خبرنگاران کهگیلویه و بویراحمد برای جلوگیری از هرگونه تناقض باید آمار و اطلاعات مربوط به گردشگری و میزان اسکان مسافران نوروزی این استان را از دبیرخانه ستاد خدمات سفر استان با مسئولیت اداره کل میراث فرهنگی دریافت کنند.

معاون عمرانی استاندار تاکید کرد: خدمات رسانی به گردشگران نوروزی این استان در ایام تعطیلات نوروز ۹۵ با استفاده از تمامی ظرفیت ها و امکانات انجام شود.

وی با بیان اینکه اجرای برنامه های متنوع فرهنگی، هنری و ورزشی برای گردشگران نوروزی یک ضرورت است، تصریح کرد: این امر معرفی هر چه بیشتر استان و آداب، رسوم و سنت های غنی آن به مردم دیگر نقاط کشور را به دنبال دارد.

نیک اقبالی مستندسازی و ارائه آمار و گزارش های عملکرد مصور از سوی دستگاه های اجرایی استان به منظور شناسایی و کاهش نقاط ضعف در تعطیلات نوروز سال های آینده را ضروری دانست.

وی تاکید کرد: ستاد مدیریت بحران استان باید در ایام تعطیلات نوروز ۹۵ برای مقابله با انواع حوادث و سوانح پیش بینی نشده در استان آمادگی لازم را داشته باشد.