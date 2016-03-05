به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد هوشیار با اعلام این که تاکنون بیش از ۴ هزار معتاد جمع آوری و در کمپ ها به سر می برند، تصریح کرد: عده ای از معتادانی که بهبود یافته اند، اعلام آمادگی کرده و داوطلبانه به سراهای کار و زندگی اعزام شدند.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰معتاد بهبود یافته در سه روز گذشته به مراکز کار و زندگی بهاران منتقل شدند، گفت: متاسفانه هنوز بعد از غربالگری و شناسایی افراد شهرستانی تدابیر لازم توسط مراجع ذیربط برای بازگرداندن آنها به شهرستان هایشان صورت نگرفته است.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های شهرداری تهران با اشاره به اینکه برخی از استان ها زیرساخت های لازم برای پذیرش این افراد را دارند و امکان انتقال این معتادان نیز وجود دارد، اظهار کرد: طی سه ماه گذشته جلسات متعددی با سازمان های مربوطه برای بازگشت معتادان به شهرستانهای خود گذاشته ایم اما ستاد مبارزه با مواد مخدر هنوز نتوانسته تدابیر لازم در خصوص بازگرداندن این معتادان به شهرستانهایشان را به کار گیرد.

هوشیار با اعلام اینکه تا کنون حدود ۴۰۰ زن معتاد متجاهر از محلات شهر تهران جمع آوری شده است، ادامه داد: خوشبختانه میتوان گفت تقریبا معتاد زن متجاهر در سطح شهر رویت ناپذیر شده است و خانم های معتاد سطح شهر جمع آوری شده اند.