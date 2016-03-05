به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید ظهر شنبه در دوازدهمین جلسه شورای آموزش و پرورش در استانداری ایلام اظهار داشت: از هر طرح پیشنهادی در خصوص ایجاد پژوهش سرای نانو در استان ایلام استقبال می کنیم.

وی بیان داشت: با توجه به پیشرفت علم در جهان و دامنه گسترش این علم به مدارس باید هر استان حداقل در یکی از پژوهشگاه های خود دارای یک آزمایشگاه نانو باشد.

استاندار ایلام افزود: مناطق و کشورهایی که در حوزه فناوری نانو سرمایه گذاری نکنند در آینده نزدیک با هزینه های مالی و علمی زیادی مواجه می شوند.

مروارید گفت: روحیه پژوهشگری باید در ابعاد مختلف در بین دانش آموزان تقویت شود و در این زمینه نیاز است پژوهشگران همدیگر را یاری کنند.

وی با اشاره به نزدیک بودن نوروز ۹۵، گفت: از آموزش و پرورش استان در راستای اسکان مسافران و مهمانان نوروزی با هدف رفع کمبودها و مشکلات حمایت می کنیم.