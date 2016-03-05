  1. استانها
  2. ایلام
۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۲۳

استاندار ایلام:

ایجاد پژوهش‌سرای نانو در استان ایلام پیگیری می‌شود

ایجاد پژوهش‌سرای نانو در استان ایلام پیگیری می‌شود

ایلام- استاندار ایلام گفت: ایجاد پژوهش سرای نانو در استان ایلام پیگیری می شود و از طرحهای مرتبط با این حوزه استقبال می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید ظهر شنبه در دوازدهمین جلسه شورای آموزش و پرورش در استانداری ایلام اظهار داشت: از هر طرح پیشنهادی در خصوص ایجاد پژوهش سرای نانو در استان ایلام استقبال می کنیم.

وی بیان داشت: با توجه به پیشرفت علم در جهان و دامنه گسترش این علم به مدارس باید هر استان حداقل در یکی از پژوهشگاه های خود دارای یک آزمایشگاه نانو باشد.

استاندار ایلام افزود: مناطق و کشورهایی که در حوزه فناوری نانو سرمایه گذاری نکنند در آینده نزدیک با هزینه های مالی و علمی زیادی مواجه می شوند.

مروارید گفت: روحیه پژوهشگری باید در ابعاد مختلف در بین دانش آموزان تقویت شود و در این زمینه نیاز است پژوهشگران همدیگر را یاری کنند.

وی با اشاره به نزدیک بودن نوروز ۹۵، گفت: از آموزش و پرورش استان در راستای اسکان مسافران و مهمانان نوروزی با هدف رفع کمبودها و مشکلات حمایت می کنیم.

کد مطلب 3573345

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها