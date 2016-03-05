زمینه اقامه نماز در نقاط گردشگری چهارمحال و بختیاری فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک سلیمانی دشتکی بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد اقامه نماز با اشاره به اینکه زمینه برای اقامه نماز در نقاط گردشگری فاقد نمازخانه چهارمحال و بختیاری فراهم شود، اظهار داشت: باید زمینه انجام فریضه نماز در مناطق گردشگری که مسافران و گردشگران بسیاری به آنها سفر می کنند فراهم شود.

وی عنوان کرد: مناطق گردشگری که در استان فاقد نمازخانه هستند، باید آلاچیق یا کانکس برای نمازخانه در این مناطق در نظر گرفته شود.

سیامک سلیمانی دشتکی ادامه داد: نمازخانه های بین راهی در جاده های استان چهارمحال و بختیاری باید مورد برسی قرار گیرند و مناسب سازی شوند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: پخش اذان از بلندگوهای مساجد در ایام نوروز باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد تا آئین اقامه نماز به خوبی در سطح استان انجام شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: استان چهارمحال و بختیاری در ایام نوروز یکی از پر مسافرترین استان ها در سطح کشور به شمار می رود که باید از همه ظرفیت های استان برای بالابردن رضایت مسافران استفاده شود.

سیامک سلیمانی دشتکی اظهار داشت: ارائه خدمات خوب به مسافران زمینه ورود مسافران و گردشگران بیشتر را به استان فراهم می کند که این مهم موجب توسعه استان می شود.