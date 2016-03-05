۱۰۰۰ اصله نهال در شهرستان گیلانغرب غرس شد + تصاویر

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه همزمان با روز درختکاری دوستداران طبیعت در اقدامی نمادین هزار اصله نهال بومی قره قاج در شهرستان گیلانغرب غرس کردند.

دبیر انجمن سبز زاگرس در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این برنامه با حضور مردم علاقه مند به طبیعت، فرماندار، امام جمعه، مسئولان ادارات مختلف و با مشارکت اداره کل منابع طبیعی شهرستان گیلانغرب و انجمن سبز زاگرس انجام شد.

محمد پروین در ادامه بیان کرد: برنامه ما در این هفته غرس ۳ هزار نهال است که امروز هزار اصله نهال درخت بومی قره قاج و چند نوع دیگر کاشته شد.

وی با اشاره به مشارکت بیش از ۱۵۰ نفر در این اقدام افزود: قره قاج یک نوع درخت بومی و گونه کمیاب خاص منطقه گیلانغرب است که برنامه امروز در منطقه تق توق، کیلومتر ۵ جاده گیلانغرب ورودی سد مخزنی انجام شد و حدود ۲ هکتار را قره قاج و نیز حاشیه اطراف را اکالیپتوس کاشتیم.

پروین «مدیریت جامع منابع طبیعی با مشارکت مردم» را شعار دوستداران طبیعت در این مراسم عنوان و اظهار کرد: هدف ما از کاشت نهال در این روز توسعه گونه کمیاب قره قاج و همنوایی با طبیعت است.

دبیر انجمن سبز زاگرس همچنین از انجام برنامه‌ای مشابه در بخش گواور خبر داد و افزود: ۳ هکتار نیز از درختان سرو زربین و خمره ای کاشته شد.