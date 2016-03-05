خبرگزاری مهر٬ گروه جامعه - دکتر بابک نگاهداری*: در شرایطی که این روزها بحران زیست محیطی جهان امروز را با تهدید و چالشی جدی روبرو کرده است، بررسی جایگاه ایران در این بحران یک نیاز اساسی محسوب می‌شود، روبرو شدن جهان امروز با تغییرات آب و هوایی مختلف مانند ال‌نینو و امثالهم بیانگر یک تحول و تغییر اساسی در وضعیت جوی کره زمین است و بشر نیز باید برای ادامه حیات به این پدیده های جوی با چشمی باز و دقتی دو چندان نگاه کند.

تغییرات آب و هوا که دیگر به یک امر عادی تبدیل شده باعث وخامت و افزایش سیلاب ها، توفان های خطرناک و آتش سوزی ها در بسیاری از نقاط جهان شده است. این تغییرات شدید اقلیمی موجب آسیب شدید به زیرساخت های حیاتی مانند جاده ها، شبکه های برق، سیستم های مخابرات و آب و فاضلاب می شود و بیم آن می رود که با ادامه روند کنونی افزایش دمای کره زمین، مناطق ساحلی که بیش از نیمی از جمعیت جهان را در خود جای می‌دهند، دچار فرسایش خاک وافزایش سیلاب شده و در نهایت زیر آب روند.

این دغدغه زمانی بزرگتر می شود که تغییرات آب و هوا دسترسی به آب تازه را در سراسر جهان کاهش خواهد داد و پیامدهای شدیدی برای روستانشینان و شهرنشینان به همراه خواهد داشت.

در این بین ایران نیز از سایر مناطق جهان مستثنی نیست و مطمئنا با تغییر در این وضعیت جوی، شاهد تغییر در اقلیم آب و هوایی این کشور نیز خواهیم بود.این تغییرات در چند سال اخیر به وضوح قابل مشاهده است؛ به طوری که بارش باران ناگهانی و سیل آسا، بارش سنگین برف، هوای بسیار سرد، بارش برف در نقاط گرم و خشک، کاهش باران در نقاط مرطوب و کوهستانی، افزایش متوسط دمای برخی شهرها در سال های اخیر نشانه های بارزی از تغییر وضعیت آب و هوایی در ایران است.

این امر از اواخر دهه ۷۰ بیش از هر زمان دیگری قابل لمس است و بالا رفتن دمای کره زمین، باعث قرار گرفتن ایران در یک دوره طولانی خشکسالی شده تا جایی که این دوره طولانی تا به امروز استمرار دارد.

این خشکسالی‌ها به همراه استفاده نادرست از منابع آبی، موجب پدیدار شدن تنش و بحران آبی در کشور شده‌اند تا جایی که در بخشهای غربی و جنوبی کشور، خشکسالی به همراه سرعت غیر عادی باد که در اثر همین تغییرات به وجود آمده در سالهای اخیر موجب فعال شدن کانونهای گرد و غبار نیز شده است.

اما برای بررسی عوامل این تغییرات اقلیمی باید دقت کرد که عوامل گوناگون طبیعی و غیرطبیعی بر روند تغییرات آب و هوا در کل کره زمین نقش دارند. یکی از اصلی ترین این عوامل، گازهای گلخانه‌ای و در رأس آنها کربن دی اکسید است که میزان آن از ۳۰۰ ppm در ۱۹۶۰ به رقم بی‌سابقه ۴۰۰ ppm در سال ۲۰۱۲ رسیده است.

مطالعات اخیر، نشان می‌دهد که نیروی تابشی در اثر گازهای گلخانه‌ای مانند کربن دی اکسید و متان عامل اصلی گرم شدن جهانی است . در نشستی که با حضور نمایندگان ۱۹۵ کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران در پاریس برگزار شد، توافقنامه‌ای امضا شد که در آن کشورها موظف شده‌اند تا مجموعا حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کره زمین در اختصاص دهند.

این توافق گسترده در میان کشورها، نشان دهنده اهمیت موضوع وضعیت آب و هوا بوده و موید این نکته است که در صورتی که اقدامی جامع و اصولی در زمینه تولید گازهای گلخانه‌ای صورت نپذیرد، تغییرات آب و هوایی صدمات جبران ناپذیری به زندگی ساکنین کره زمین وارد خواهد ساخت.

ایران نیز که با تولید سالانه حدود ۸۵۰ میلیون تن گاز گلخانه‌ای یکی از ۱۰ کشور نخست در جهان است در این نشست تعهد کرد تا سهم تولید گازهای گلخانه‌ای خود را از سال ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۳۰ حداقل ۴% و در صورت اخذ کمکهای بین المللی حداکثر به میزان ۱۲% کاهش دهد.

سوزاندن سوخت های فسیلی و تخریب جنگل ها موجب افزایش غلظت مقادیر دی اکسید کربن می‌شود. و درختان با جذب آلودگیهای ناشی از گازهای نیتروژن, آمونیاک, دی اکسید گوگرد و اوزون و به دام انداختن آنها روی برگهایشان نقش بسزایی در کاهش آلودگیها دارند.

دانستن این نکته مهم است که ۱۰۰ درخت بالغ این قابلیت را دارند تا سالیانه به طور میانگین ۱.۲ تن دی اکسید کربن را از هوا بگیرند و یک عرصه درختکاری شده به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع، روزانه اکسیژن لازم برای چهار نفر را تولید می‌کند.

تا اینجای کار می توان به این نتیجه رسید که در شرایط فعلی یکی از راه های خروج دنیای بیمار امروز از بحران تغییر اقلیم، درختکاری است . این امر نه برای امروز بلکه در حدیث نبوی نیز به آن اشاره شده و پیامبر اکرم(ص) می فرمایند: «إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَ فِي يَدِ أَحَدِكُمُ الْفَسِيلَةُ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا» اگر قيامت بر پا شد و در دست يكى از شما نهالى بود، اگر كمى پيش از قيامت توانست آن را بكارد، بايد بكارد.

این جمله اهمیت بسیار بالای موضوع درختکاری را بر همگان روشن می‌سازد. از دیدگاه اسلام گسترش درختان و حفظ و حراست آنها نه تنها بر عهده نهادهای مسئول، بلکه وظیفه ای است که بر عهده فرد فرد جامعه اسلامی نهاده شده است و هیچ کس حق آسیب رسانی به آن را ندارد.

درخت در شرایطی در دین مبین اسلام دارای اهمیت است که تمام اجزای آن دارای فوائد زیادی است و حتی برگهای ریخته شده از درختان موجب تقویت مواد آلی خاک می شوند. ریشه درختان موجب افزایش نفوذپذیری خاک می شود.

۱۰۰ درخت بالغ این قابلیت را دارند تا به سالیانه به طور میانگین ۷۷۰۰۰ گالون آب باران را جذب کرده و بدین طریق به افزایش سطح آبهای زیرزمینی کمک کنند. با این اوصاف باید بگوییم کاشت اصولی درختان در کنار ساختمانها باعث ۲۰٪ صرفه جویی در هزینه های سرمایشی و ۲٪ تا ۱۰٪ صرفه جویی در هزینه های گرمایشی منازل می شود.تخمین زده می‌شود که کاشت یک نوار درخت به عرض ۳۰ متر و ارتفاع ۱۵ متر آلودگی صدا را به مقدار ۶ تا ۸ دسیبل کاهش می‌دهد که معادل یک کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی است.

با توجه به اهمیت تاریخی درختکاری در کشور عزیزمان ایران، حفظ و گسترش سنت درختکاری و جلوگیری از قطع درختان وظیفه دینی و ملی همگان به شمار می‌رود.این اهمیت باید زمینه ساز توجه بیشتر مسئولین نظام به امر درختکاری شود تا جایی که مقام معظم رهبری نیز هر ساله با توجه ویژه به امر درختکاری مسئولین را نیز به این امر ترغیب می کنند.

آنجه باید در پایان به آن اشاره کرد این است که زمانی میتوان توجه مردم را به امر درختکاری جلب کرد که مسئولین نیز این امر را جدی بگیریند و وارد این عرصه مهم شوند.

* رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران