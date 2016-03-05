۴۰۰ خانه فرهنگ دیجیتال در کشور فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر٬ محمد افراسیابی عصر شنبه در چهارمین نشست فعالان فضای سایبری استان قزوین که با حضور اسکندرنژاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در تالار بهشتی عمارت داعی برگزار شد، اظهار کرد: ۴۰۰ خانه فرهنگ دیجیتال در سطح کشور فعالیت می‌کند که نیمی از اعضای شبکه ملی فرهنگ، فعالان آن‌ها در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد هستند.

وی با بیان اینکه باید در فضای سایبری الگویی مشابه دفاع مقدس اجرا شود، افزود: در دوران دفاع مقدس اداره جنگ تنها به وسیله نیروهای مسلح امکان ‌پذیر نبود؛ اما با وارد شدن مردم به صحنه، نیروهای بسیجی به فرماندهان جنگ تبدیل شدند و ایران پیروز میدان شد.

مدیر شبکه ملی فرهنگ ادامه داد: قزوین سابقه درخشانی در عرصه فرهنگی کشور دارد و کارنامه این استان در زمینه تولید محتوای فضای سایبری کشور نیز قابل توجه است.

افراسیابی تصریح کرد: اعضای شبکه ملی فرهنگ در کشور به ویژه استان قزوین فعال هستند و مجتمع دیجیتال کاسپین استان قزوین توانسته در مدت سه سال پیاپی به عنوان مجتمع برتر کشور انتخاب شود.

افراسیابی با تأکید بر ضرورت تولید محتوا در حوزه دیجیتال عنوان کرد: برگزاری کارگاه انیمیشن در استان قزوین طی روزهای جاری به منظور ارتقای سطح کیفی تولید محتوا صورت می‌گیرد و در کنار این موضوع مدعی عرضه مکتب و تفکر جدید در دنیا هستیم.

وی بیان کرد: دنیا تشنه این مکتب و تفکر جدید است و این امر مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند.