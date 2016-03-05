به گزارش خبرگزاری مهر، توجه به وضعیت مخاطرات محیطی و افزایش حوادث و سوانح ترافیکی نیاز به ایجاد این نوع از تخت های درمانی بطور روز افزون در حال افزایش است.

بخش مراقبت ویژه، بخشی است مخصوص بیماران بدحال با شرایط بحرانی،که علي‌رغم بيماري‌هاي متعدد زمينه‌اي، امید به زندگی در آنها وجود دارد. در واقع شرایط بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه به گونه ای است که امكان مراقبت و نگهداري از آنها در سایر بخش‌ها و در کنار ديگر بیماران وجود ندارد. در این بخش بیماران تحت نظارت دقیق و دائمی قرار دارند. در واقع بالاترین سطح مراقبت‌هاي پزشکی و پرستاری از این دسته بیماران انجام می‌شود.

بخش مراقبت ویژه مجهز به پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی روز است و پرسنل کادر درمانی آن‌ را از بین ماهرترین افراد انتخاب می‌نمایند.

ضریب اشغال تخت های ویژه بگونه ای است که در شهر تهران حدود ۱۰۰ درصد و در سایر استان ها بطور متوسط حدود ۹۰ در صد می باشد.بدین لحاظ کمبود شدیدتخت های مراقبت ویژه در کشور از دیرباز محسوس بوده است.

شاید کمتر کسی در جریان تلاش اطرافیان یک بیمار با شرایط ویژه برای گرفتن پذیرش تخت آی سی یو و توسل به افراد صاحب نفوذ برای تسهیل در این امر، قرار نگرفته باشد.

هدف از تشکیل بخش مراقبت‌های ویژه در واقع ایجاد شرایطی است که بیمار توسط پرسنل آموزش دیده به‌طور اختصاصی و بصورت مداوم تحت نظارت دقیق و کنترل دائم علائم حیاتی مانند فشارخون، تنفس، ضربان قلب، بررسی کلیه آزمایشات، بررسي سطح هوشیاری بيمار، كنترل و تنظيم دستگاه های متصل به بیمار است.

در همین راستا بزودی خدمتی دیگر در برنامه تحول نظام سلامت با افتتاح ۱۷۱۴ تخت مراقبت های ویژه در ۲۰۰ بیمارستان ۵۰ دانشگاه علوم پزشکی و همزمان ۱۳۷ شهر در سراسر کشور به نیازمندان این خدمات ارایه خواهد شد.