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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۵۴

آغاز پذیرش مسافر در ایستگاه‌های مترو کهریزک و حرم مطهر

آغاز پذیرش مسافر در ایستگاه‌های مترو کهریزک و حرم مطهر

امروز با حضور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو پذیرش مسافر در دو ایستگاه کهریزک و حرم مطهر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، محسن نایبی با بیان اینکه عملیات عمرانی مترو در خط یک زودتر از زمان بندی اعلام شده به پایان رسید و از امروز این خط در مسیر تجریش تا ایستگاه حرم مطهر و بالعکس به مسافران خدمات ارائه می کند گفت: در روزهای پایانی سال به خصوص پنجشنبه آخر سال با تردد بیشتر مسافران مواجه هستیم و به همین دلیل تمام تلاش خود را کردیم تا مسافرگیری در این مسیر زودتر آغاز شود و بار دیگر نشان دادیم که کارهای جهادی می تواند گره گشا باشد. 

کد مطلب 3573362
نورا حسینی

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