به گزارش خبرگزاری مهر ، محسن نایبی با بیان اینکه عملیات عمرانی مترو در خط یک زودتر از زمان بندی اعلام شده به پایان رسید و از امروز این خط در مسیر تجریش تا ایستگاه حرم مطهر و بالعکس به مسافران خدمات ارائه می کند گفت: در روزهای پایانی سال به خصوص پنجشنبه آخر سال با تردد بیشتر مسافران مواجه هستیم و به همین دلیل تمام تلاش خود را کردیم تا مسافرگیری در این مسیر زودتر آغاز شود و بار دیگر نشان دادیم که کارهای جهادی می تواند گره گشا باشد.