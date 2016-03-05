نمایشگاه بهاره در قزوین گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه در مراسمی با حضور فریدون همتی استاندار، داود محمدی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، علی پرزحمت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، عبدالحسین کولجی رئیس اتاق اصناف قزوین و هادی نیک فطرت مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان نمایش فروش بهاره در قزوین گشایش یافت.

نمایشگاه فروش بهاره با هدف عرضه مستقیم مواد غذایی، شوینده، بهداشتی به مدت ۹ روز در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برپاست.

نمایشگاه بهاره در فضایی به مساحت ۳ هزار مترمربع برپا شده و ۱۲۰ شرکت تولیدی و توزیعی محصولات متنوع خود در زمینه های آجیل و شیرینی، شکلات، مواد پروتئینی، لبنیات، گوشت قرمز، سفید، ارزاق عمومی، انواع شوینده و مواد بهداشتی، را در ۱۲۵ غرفه در معرض فروش قرار داده اند.

علی پرزحمت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در حاشیه افتتاح نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: در آستانه سال جدید و به منظور تامین نیازهای عمومی مردم به کالاهای با کیفیت نمایشگاه بهاره با همکاری اتاق اصناف قزوین و سازمان صنعت برگزار شده است.

پرزحمت بیان کرد: برای حمایت از اضناف در این نمایشگاه از عرضه پوشاک، کیف و کفش جلوگیری کردیم و فقط موادغذایی و شوینده و بهداشتی عرضه شد تا صنوف مختلف نیز منافع اقتصادیشان در آستانه نوروز تامین شود.

وی تصریح کرد: مهمترین هدف ما در برپایی نمایشگاه تنظیم بازار است و با کنترل قیمتها و نظارت بر عرضه کالاها تلاش کرده ام تا محصولاتی مرغوب با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: با استقرار اکیپ های بازرسی که با کارت شناسایی معتبر در ورودی و خروجی و بخش های مختلف نمایشگاه مستقر شده اند نحوه ارائه کالا به‌دقت رصد می شود و در صورت بروز هرگونه تخلف از سوی هر غرفه بلافاصله برخورد مقتضی صورت می گیرد.

پرزحمت یادآورشد: حقوق مصرف کننده، تولیدکننده وتوزیع کننده در این نمایشگاه رعایت می شود تا کالایی مورد پسند مشتری عرضه شود و برای اولین بار همه شرکت کنندگان از استان قزوین انتخاب شده اند تا منافع اتحادیه ها تامن شود.

وی بیان کرد: در راستای حمایت از حقوق اصناف استان امسال دو نمایشگاه سراسری را در استان برگزار نکردیم تا اتحادیه ها بتوانند به حقوق مسلم خود در ایام نوروز دست یابند و متضرر نشوند.

عبدالحسین کولجی رئیس اتاق اصناف قزوین هم در گفنتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در این نمایشگاه ۱۲۵ غرفه در محوطه سرپوشیده و ۲۵ غرفه در فضای روباز برای عرضه شیلات، مواد پروتئینی و فرآورده های کشاورزی اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: در این نمایشگاه با همکاری و هماهنگی سازمان صنعت خواسته های اصناف و اتحادیه ها مورد توجه جدی قرار گرفت و تنها بخشی از کالاهای مورد نیاز عرضه شد تا به کسب و کار اتحادیه های دیگر مانند پوشاک، کیف و کفش لطمه نخورد.

کولجی تصریح کرد: از همکاری سازمان صنعت در رعایت حال اصناف و مصرف کنندگان تشکر می کنیم و امیدواریم رضایت شهروندان با ارائه کالای مرغوب و با قیمت مناسب هم فراهم شود.

نمایشگاه فروش بهاره تا ۲۲ اسفند ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برپاست و شهروندان می توانند از ساعت ۱۵ تا ۲۲ از این نمایشگاه واقع در بلوار امام خمینی جنب صدا وسیما بازدید و خرید کنند.