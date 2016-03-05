۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۹:۴۸

ورود فاضلاب به دریا متوقف می‌شود/اجرای طرح مشابه تصفیه‌خانه مونیخ

بندرعباس- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: با اجرای قرارداد فروش پساب تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس به صنایع ورود فاضلاب به دریا متوقف می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خادمی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: قانون بودجه اجازه واگذاری پساب فاضلاب را به بخش خصوصی صادر کرده بود و بر این اساس پس از طی مراحل قانونی پساب تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس به مدت ۳۰ سال به بخش خصوصی واگذار شد.

وی ادامه داد: بر این اساس یک شرکت به عنوان مجری این پروژه دو قرارداد تحویل پساب به صنایع غرب بندرعباس را منعقد کرد که این قرارداد از مهمترین سرمایه گذاری ها بوده و نمونه استفاده از پساب در کشور محسوب می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان افزود: با اجرایی شدن این قرارداد به احتمال فراوان در شش ماه نخست سال آینده ورود پساب فاضلاب بندرعباس به دریا متوقف و از آن در صنایع استفاده می شود.

همچنین مجید عامری مجری طرح تصفیه فاضلاب بندرعباس با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته از پساب فاضلاب در صنعت استفاده می شود، عنوان کرد: پروژه تصفیه پساب فاضلاب بندرعباس با استفاده از آخرین دستاوردها و تکنولوژی روز اجرایی می شود.

وی ادامه داد: در این طرح تصفیه خانه فعلی پساب بندرعباس به روز شده و ارتقا خواهد یافت و کیفیت پساب نیز سطح بندی می شود که صنایع و همچنین شهرداری برای آبیاری فضای سبز می توانند از آن استفاده کنند.

عامری افزود: در این پروژه با کمک شرکت و مشاوران آلمانی طرح مشابه تصفیه خانه فاضلاب شهر مونیخ آلمان در بندرعباس اجرایی می شود و در فاز اول برای تصفیه ۵۵ هزار متر مکعب پساب فاضلاب برنامه ریزی شده است.

عامری تصریح کرد: استفاده از پساب نیاز صنایع را رفع و همچنین از احداث آب شیرین کن های بیشتر جلوگیری می کند و در اولین قرارداد منعقد شده قرار است پساب تصفیه شده را به شرکت نفت بندرعباس و فولاد صبا در غرب بندرعباس تحویل دهیم و امیدواریم دیگر صنایع نیز از این پروژه حمایت و استقبال کنند.

وی خاطرنشان کرد: برنامه ما استفاده از پساب برای صنایع موجود در بندرعباس و همچنین استفاده از آن برای فضای سبز این شهر است.

اولین قرارداد فروش پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر بندرعباس به صنایع با حضور استاندار هرمزگان و معاون سازمان محیط زیست مبادله شد.

