به گزارش خبرنگار مهر، حسین خادمی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: قانون بودجه اجازه واگذاری پساب فاضلاب را به بخش خصوصی صادر کرده بود و بر این اساس پس از طی مراحل قانونی پساب تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس به مدت ۳۰ سال به بخش خصوصی واگذار شد.

وی ادامه داد: بر این اساس یک شرکت به عنوان مجری این پروژه دو قرارداد تحویل پساب به صنایع غرب بندرعباس را منعقد کرد که این قرارداد از مهمترین سرمایه گذاری ها بوده و نمونه استفاده از پساب در کشور محسوب می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان افزود: با اجرایی شدن این قرارداد به احتمال فراوان در شش ماه نخست سال آینده ورود پساب فاضلاب بندرعباس به دریا متوقف و از آن در صنایع استفاده می شود.

همچنین مجید عامری مجری طرح تصفیه فاضلاب بندرعباس با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته از پساب فاضلاب در صنعت استفاده می شود، عنوان کرد: پروژه تصفیه پساب فاضلاب بندرعباس با استفاده از آخرین دستاوردها و تکنولوژی روز اجرایی می شود.

وی ادامه داد: در این طرح تصفیه خانه فعلی پساب بندرعباس به روز شده و ارتقا خواهد یافت و کیفیت پساب نیز سطح بندی می شود که صنایع و همچنین شهرداری برای آبیاری فضای سبز می توانند از آن استفاده کنند.

عامری افزود: در این پروژه با کمک شرکت و مشاوران آلمانی طرح مشابه تصفیه خانه فاضلاب شهر مونیخ آلمان در بندرعباس اجرایی می شود و در فاز اول برای تصفیه ۵۵ هزار متر مکعب پساب فاضلاب برنامه ریزی شده است.

عامری تصریح کرد: استفاده از پساب نیاز صنایع را رفع و همچنین از احداث آب شیرین کن های بیشتر جلوگیری می کند و در اولین قرارداد منعقد شده قرار است پساب تصفیه شده را به شرکت نفت بندرعباس و فولاد صبا در غرب بندرعباس تحویل دهیم و امیدواریم دیگر صنایع نیز از این پروژه حمایت و استقبال کنند.

وی خاطرنشان کرد: برنامه ما استفاده از پساب برای صنایع موجود در بندرعباس و همچنین استفاده از آن برای فضای سبز این شهر است.

اولین قرارداد فروش پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر بندرعباس به صنایع با حضور استاندار هرمزگان و معاون سازمان محیط زیست مبادله شد.