۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۵۰

بان‌کی مون:

داعش آینده لیبی را با خطر مواجه ساخته است

دبیرکل سازمان ملل در سفر اخیر خود به آفریقا درباره تهدیدات داعش در لیبی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل درباره آینده لیبی و ثبات منطقه ساحل(ساحل با دریای مدیترانه) که با تهدیدات داعش به خطر افتاده است، هشدار داد.

وی همچنین به قدرت های بین المللی اخطار داد که آتش جنگ در این کشور را روشن نکنند.

براساس این گزارش، بانکی مون در سفر خود به غرب و شمال آفریقا از موریتانی عازم الجزایر شد.

وی در طول ملاقات با رهبران موریتانی ابراز نگرانی عمیق خود درباره شرایط لیبی را بیان کرد.

بان کی مون درباره جنایت های داعش در مرزهای نزدیک به اروپا گفت: گزارشهای هشدار دهنده ای در خصوص نقض گسترده حقوق بشر وجود دارد که از جمله آن می توان به سوء استفاده هایی اشاره کرد که می توان آنها را در زمره جنایات جنگی برشمرد.

هر کشوری که اینها را می بیند باید در راستای آرام کردن موقعیت و جلوگیری از جنگ تلاش کند. این نهایت بی مسئولیتی است که کشوری آتش جنگ را در این موقعیت روشن کند.

وی همچنین تأکید کرد که آینده لیبی در خطر است.

