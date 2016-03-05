تاخیر ۲۰ ساله برای اتمام پروژه فرهنگی طغرل

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کارشناسی حل و فصل موانع احداث مجموعه فرهنگی برج طغرل به دعوت کمیته گردشگری، بافت تاریخی و فرسوده شورای شهر تهران با حضور مسئولان سازمان میراث فرهنگی، شهرداری منطقه ٢٠ و سازمان امور مناطق شهرداری تهران به ریاست احمد حکیمی پور برگزار شد.

احمد حکیمی پور در این جلسه با اشاره به نیمه کاره رها شدن احداث مجموعه فرهنگی برج طغرل گفت: اکنون بیش از یکسال است که عملیات کاوش و توسعه این مجموعه متوقف شده است و ما بارها از مسولان درخواست کرده‌ایم که در این باره گزارش دهند که علت توقف پروژه مجموعه فرهنگی چه بوده است.

رئیس کمیته گردشگری، بافت تاریخی و فرسوده شورای اسلامی شهر تهران گفت: از سال ٧٤ احداث این پروژه آغاز شده است و آنچه جای سوال دارد اینکه در این ٢٠ سال گذشته بارها این پروژه متوقف و با تغییر پیمانکار دوباره کار از سر گرفته شده است ولی نتوانسته‌ایم آن را به پایان برسانیم و آنچه مشهود است اینکه بیست سال فرصت کمی برای اتمام یک پروژه نیست؟.

حکیمی پور با اشاره به اهمیت توجه به بنا و اثار تاریخی در تهران گفت: حفظ و مرمت اثار تاریخی در تهران به عنوان شهری با قدمتی کهن باید در الویت مقصد گردشگری قرار گیرد و این در حالی است که برج طغرل با قدمت ٨٠٠ ساله و به عنوان یک اثر ثبت شده ملی که یکی از مقاصد گردشگری است گویی در وضعیتی بلاتکلیف قرار دارد و ظاهر حریمی که به عنوان مجموعه فرهنگی سالهاست در دست احداث قرار دارد چهره خوبی بدانجا نداده است.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران افزود: مگر می شود پروژه‌ای که بیش از ٥٠ درصد آن انجام شده است به یکباره نیمه کاره رها شود و اهتمامی برای انجام آن صورت نگیرد؟.

وی تصریح کرد: در ابتدای سال آینده در بازدیدی که از مجموعه فرهنگی برج طغرل خواهیم داشت گزارش کاملی را از سوی کمیته گردشگری، بافت تاریخی و فرسوده شورای اسلامی شهر تهران آماده کرده و به شورای شهر ارایه می‌شود و از شهردار محترم نیز درخواست می کنیم تا هرچه سریعتر نسبت به تسریع در انجام مراحل اتمام کار اقدام شود ولی آنچه اکنون مصوب می شود اینکه باید ظرف مدت سه ماه بنابر گزارش موجود باقی مانده کار کاووش به اتمام برسد که انتظار ما نیز همین است.

حکیمی پور افزود: کمیته گردشگری، بافت تاریخی و فرسوده شورای شهر به صورت جدی به عنوان ناظر مراحل اتمام این پروژه را پیگیری خواهد کرد و این رویکردی است که در سال آینده نسبت به دیگر پروژه‌های حفظ و مرمت اثار و بافت تاریخی شهر تهران خواهیم داشت چرا که به نظر می رسد احداث برج‌ها و مال‌های مدرن از سوی مافیایی خاص بیشتر از حفظ هویت گذشته شهر دارای اهمیت است و این رویکردی است که در اکثر کلانشهرها با ان مواجه شده‌ایم.

در این جلسه مقرر شد تا پیرو هماهنگی صورت گرفته میان سازمانهای مربوطه نسبت به تسهیل گری در انجام قراردادهای قبلی و تسریع در انجام کار صورت گیرد.