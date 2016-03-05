به گزارش خبرگزاری مهر، محمدابراهیم دادسرشت با تاکید بر اهمیت ساماندهی نمای سازه های شهر تهران و نقش آن در سامان بخشی به منظر و سیمای شهری تصریح کرد: با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و شهردار تهران در خصوص لزوم توجه به ساماندهی نما و منظر شهری، مقرر شد نقشه نمای ساختمان ها همراه با نقشه صدور پروانه چاپ و ارائه شود.

وی افزود: با توجه به اینکه نمای ساختمان ها نمود خارجی هر بنا است و نما نیز سازنده بدنه شهری بوده و بستر کالبدی شکل دهنده شهر است، بر این اساس مقرر شده تا با در نظر گرفتن دستورالعمل جدید ابلاغی نقشه نماهای مصوب همزمان با چاپ پروانه های ساختمانی ارایه شود.

دادسرشت در توضیح اقدامات صورت گرفته در این زمینه اظهار کرد: این اداره کل پیرو تشکیل جلسات هم اندیشی جهت مکانیزه کردن نقشه نماهای مصوب همزمان با چاپ پروانه های ساختمانی، با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای ارتقاء کیفیت بصری و ادراکی منظر شهری، جهت رسیدن به راهکار اجرایی مناسب در خصوص تحقق این موضوع، ارائه نقشه نما جهت تمامی ساختمان ها در زمان صدور پروانه را در دستور کار خود قرار داده است.

وی خاطر نشان کرد: پیرو این تصمیم مقرر شد امکان چاپ نقشه نماهای مصوب برای انواع پروانه‌های ساختمانی اعم از تخریب و نوسازی، ساخت، تعمیرات و... همزمان با چاپ برگه های صدور پروانه انجام شود.

به گفته دادسرشت، اندازه تصویر نقشه ‌نما با طول ۱۶ و عرض ۹ سانتیمتر در نظر گرفته شده است، درغیر این صورت نقشه چاپ شده در چاپ پروانه دچار کشیدگی یا جمع شدگی خواهد شد.

مدیر کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازی با اشاره به دستورالعمل جدیدالابلاغ مبنی برالزام تمامی مناطق به دریافت و بررسی نقشه نما در هنگام صدور پروانه گفت: در این خصوص با رعایت کلیات ضوابط عام نمای شهر تهران، شهرداری های مناطق باید تمامی مالکان و ذی نفعان را راهنمائی و هدایت کرده تا براساس مشخصات مندرج در ضوابط موصوف، نقشه های نما را که ممهور به مهر و امضای مهندس معمار است ارائه کنند.

دادسرشت بادآور شد: هرگونه فعالیت و اقدامات مرتبط با نمای ساختمان ها، از جمله صدور هرگونه گواهی ساختمانی (پایان کار و عدم خلاف و...) برای ابنیه جدیدالاحداث، منوط به اجرای نقشه های نمای مصوب در هنگام اخذ پروانه ساختمانی است و حسن اجرای این دستور العمل بر عهده بالاترین مقام مسئول خواهد بود.

مدیر کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازی خاطرنشان کرد: با توجه به مکانیزه شدن این فرایند، انتظار می رود بناها از لحاظ کیفیت و طراحی معماری، نمای ساختمان، تناسب آن با ساختمان های اطراف، زیبایی طرح و مصالح مورد استفاده گامی موثر در راستای کیفیت نمای شهری برداشته شود.