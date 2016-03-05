حضور مردم در انتخابات دستاوردهای زیادی برای کشور به ارمغان آورد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی بعد ازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: حضور پر شور مردم در انتخابات دستاوردهای بسیار خوبی برای کشور به همراه داشت و یکی از مهمترین آنها این است که زمینه ایجاد تعامل بهتر در منطقه و کشورهای دیگر جهان را فراهم می کند.

وی بیان کرد: حضور حماسی مردم در انتخابات پشتوانه ای بزرگ برای نظام اسلامی به شمار می رود که زمینه تعامل بهتر با کشور های دنیا را فراهم می کند.

انتخابات چهارمحال و بختیاری بدون تنش و با روحیه همدلی برگزار شد

وی در ادامه گفت: انتخابات چهارمحال و بختیاری بدون تنش و با روحیه همدلی برگزار شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در انتخابات های گذشته در برخی از حوزه های انتخابیه حساسیت ها و تنش هایی ایجاد می شد، عنوان کرد: با برنامه ریزی ها و آسیب شناسی های پیش از برگزاری انتخابات، خوشبختانه این انتخابات یکی از بهترین و بدون تنش ترین انتخابات در طول تاریخ انقلاب اسلامی بوده که در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شده است.

قاسم سلیمانی دشتکی ادامه داد: مردم چهارمحال و بختیاری با حضور ۷۵ درصدی خود در انتخابات حمایت خود را از نظام اسلامی و آرمان های انقلاب نشان دادند و بار دیگر دشمنان این کشور را ناامید کردند.

وی اظهار داشت: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های دارای بیشترین مشارکت در سطح کشور بوده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با تقدیر از حضور حماسی مردم در انتخابات، عنوان کرد: مردم با حضور خود در پای صندوق های رای وحدت و یکپارچگی خود را بار دیگر به جهانیان ثابت کردند.