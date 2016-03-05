۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۲۰:۰۲

«داود اغلو» گفت:

ترکیه توانایی خنثی کردن نقشه های «پ ک ک» را دارد

نخست وزیر ترکیه ضمن اعلام هشدار به مواجهه با حملات احتمالی کُرد های «پ ک ک» از توانایی این کشور برای خنثی سازی نقشه های این گروه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح «احمد داود اغلو»، نخست وزیر ترکیه روز جمعه در جریان سخنرانی خود در استان شیرناک این کشور، با اشاره به مطلع شدن دولت ترکیه از نقشه «پ ک ک» برای انجام موج جدیدی از حملات تروریستی در ماه آینده میلادی گفت: ما از همه نقشه های آنها مطلع هستیم و دولت ترکیه توانایی خنثی کردن و مبارزه با همه نقشه های تحریک آمیز این گروه  را دارد.

وی افزود: در روزهای پیش رو احتمالا شاهد مواجهه با چندین رخداد تحریک آمیز خواهیم بود.

گفتنی است، پیش از این یکی از رهبران ارشد «پ ک ک» به نام «دوران کالکان» روز پنجشنبه، ترکیه را تهدید به انجام هزاران حمله مانند بمبگذاری های ماه گذشته آنکارا کرده بود.

«کالکان» با تاکید بر ادامه داشتن حملات «پ ک ک» علیه ترکیه گفته بود: ماه مارس، شاهد مقاومت گسترده ای خواهیم بود.

