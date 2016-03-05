به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، علیرضا قاری قرآن با اشاره به ورود دو واگن منوریل به شهر قم و تست واگنها اظهار کرد: با توجه به تکمیل ستونهای بخش زیادی از پروژه، دو واگنی که به شهر قم وارد شده روی ریلها تست شده است.
وی با بیان اینکه پست برق منوریل هم تکمیل و آماده بهره برداری است، افزود: مسیر منوریل در حال حاضر حد فاصل دپو در ابتدای اتوبان کاشان به سمت میدان مطهری در فاصله ۴. ۷ کیلومتری در حال تکمیل است.
معاون شهردار قم با بیان اینکه روند تحویل واگنهای دیگر منوریل نیز در حال انجام است، گفت: به موازات مجموعه واگنهایی که به شهر وارد شده، بهعلاوه ۱۸ واگن دیگر مورد نیاز دیگر هم در حال تکمیل است.
وی با تأکید بر اینکه طبق برنامه تنظیم شده نیمه دوم ۹۵ پروژه منوریل تکمیل خواهد شد، تصریح کرد: نوروز ۹۶ حتما مردم و مسافران منوریل سوار خواهند شد.
امتداد خوبی برای پروژه منوریل انتخاب نشده
قاری قرآن سرعت طرح منوریل را بین ۵۰ تا ۶۰ کیلومتر در ساعت دانست و افزود: با وجود سرعت طرح منوریل، این پروژه با سرعتی در حدود مترو میتواند مسافر جابجا کند اما مشکل این پروژه در قم جانمایی آن بوده ولی از نظر دیگر مثل طراحی کار خوبی صورت گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه امتداد خوبی برای پروژه منوریل انتخاب نشده که اگر اینطور بود در مقایسه با مترو هم جابجایی مسافر خوبی داشت هم هزینه کمتری، خاطرنشان کرد: این پروژه در مجموع به صرفهتر از مترو است اما تنها ایراد این پروژه مسئله دید بصری و مسیریابی آن است چرا که دسترسی مسافر در برخی نقاط با مشکل مواجه میشود.
معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری قم گفت: بعد از راه اندازی منوریل، باید به دنبال توجیه مسافر برای این پروژه باشیم و سعی داریم جنبه توریستی آن را بیشتر کنیم تا بیشتر به انتقال زائران اختصاص یابد که ترافیک شهر را به خوبی کاهش میدهد.
وی همچنین در خصوص ادامه مسیر پروژه منوریل تا مصلی و پردیسان نیز گفت: مصوبه بر این است که بعد از راه اندازی و تکمیل این فاز در خصوص ادامه مسیر آن تصمیم گیری شود.
ممنوعیت تردد تاکسیهای فرسوده درسال ۹۵
مدیرعامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی با اشاره به استقبال ۷۸ درصدی مالکان تاکسیهای فرسوده برای نوسازی وسیله نقلیه خود گفت: چنانچه مابقی افراد برای نوسازی تاکسیهای فرسوده اقدام نکنند، سال آینده از دریافت تسهیلات محروم میشوند.
مرتضی عزتی در پاسخ به اظهارات یکی از رانندگان تاکسی فرسوده که معتقد بود مسئولان تاکسیرانی اعلام کردهاند برای نوسازی تاکسیهای فرسوده، تسهیلات بلاعوض پرداخت میشود ولی در عمل اجرا نشده، اظهار داشت: از همان ابتدای اجرای طرح نوسازی تاکسیهای فرسوده اعلام شده بود که ۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات برای هر خودرو در نظر گرفته میشود. خودروی مالکان هم ۵۰ میلیون ریال خریداری میشود و مابقی هزینه را صاحبان تاکسیهای فرسوده باید پرداخت کنند.
وی با هشدار به مالکان تاکسیهای فرسوده، تاکید کرد: بر اساس هماهنگیهای انجام شده، از سال آینده علاوه بر اینکه محدودیتهایی برای تردد تاکسیهای فرسوده اعمال میشود، هیچ گونه تسهیلاتی برای این تاکسیها در نظر گرفته نمیشود، بنابراین مالکان این تاکسیها باید برای نوسازی وسیله نقلیه خود اقدام کنند.
عزتی با اشاره به استقبال مالکان تاکسیهای فرسوده در این طرح اظهار داشت: از یک هزار و ۴۰۰ تاکسی فرسوده در قم، برای یک هزار و ۱۰۰ تاکسی پرونده تشکیل شده است.
مدیرعامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم تصریح کرد: شهر قم از نظر اجرای طرح نوسازی تاکسیهای فرسوده و استقبال رانندگان تاکسی در جایگاه خوبی قرار دارد.
معضل مسافربرهای شخصی
عزتی در پاسخ به اظهارات یکی از شهروندان که از مزاحمت مسافربرهای شخصی در میدان کشاورز گلایه کرده بود، اظهار داشت: در میدان کشاورز محدودهای برای خطوط تاکسی که از میدان مطهری تا میدان کشاورز فعال هستند، مشخص شده و تابلوی ایستگاه تاکسی هم نصب شده اما مشکل مسافربرهای شخصی در این خط وجود دارد.
وی با بیان اینکه فعالیت خودروهای شخصی در تمامی مناطق شهری به ویژه میدان شهید مطهری و نیروگاه مورد گلایه و انتقاد است، تاکید کرد: متاسفانه مشکل مسافربرهای شخصی به صورت کامل از بین نرفته و ما از هیچ کاری برای ساماندهی این خودروها فروگذار نکردیم.
مدیرعامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم اظهار داشت: با پلیس راهنمایی و رانندگی تعاملهایی وجود دارد که جلوی فعالیت مسافربرهای شخصی گرفته شود.
گزارش لحظه به لحظه ترافیک شهر توسط دوربینهای هوشمند
رئیس مرکز مدیریت هوشمند ترافیک با نزدیک شدن به ایام نوروز سال ۹۵ از اقدامات این مرکز در روزهای پایانی سال جاری و همچنین تعطیلات سال جدید خبر داد.
سید محمدحسین دهناد با اشاره به تشکیل ستاد نوروزی این مرکز از اواخر اسفند ماه تا پایان تعطیلات نوروزی در سال ۹۵ اظهار کرد: اطلاعرسانی وضعیت ترافیک معابر شهر برای شهروندان و زائران شهر کریمه اهل بیت (س) از جمله اولویتهای کاری این مرکز است که این امر با مشارکت صدای مرکز قم صورت میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: وضعیت لحظهای ترافیک، میزان ظرفیت پارکینگها، وقوع سوانح ترافیکی و همچنین اعلام مسیرهای جایگزین و مسدود شده از جمله این اطلاعات خواهد بود.
رئیس مرکز مدیریت هوشمند ترافیک شهرداری قم با اشاره به تعامل صورت گرفته با سازمانها، نهادهای انتظامی و امدادی از جمله پلیس و اورژانس و همچنین حوزه خدمات شهری شهرداری گفت: درصدد هستیم هرگونه رخداد مشاهده شده در سطح معابر شهر را در حداقل زمان ممکن کنترل و مدیریت کنیم.
وی از تهیه نرمافزار نقشه هوشمند ترافیک به عنوان یک ابزار کاربردی برای ناوبری سفر در معابر شهر نام برد و افزود: نقشه هوشمند شهر قم با ارائه اطلاعات در بیش از ۳۰ لایه گرافیکی این امکان را برای کاربر فراهم میآورد تا بر اساس موقعیت کنونی و اطلاعات GPS دستگاه خود بتواند به نزدیکترین نقطه هدف راهنمایی شود.
دهناد یادآور شد: اماکن زیارتی، تفریحی، گردشگری، مراکز درمانی و جایگاههای سوخت از مهمترین لایههای این نقشه است.
وی با بیان اینکه نقشه هوشمند ترافیک قم را میتوان از نرمافزار کافه بازار تهیه کرد، عنوان کرد: با استفاده از این نقشه همچنین میتوان با مسیریابی وسایل نقلیه شخصی یا مسیریابی ناوگان حمل و نقل عمومی در سفر درون شهری خود مدیریت کرد، با اقدامات صورت گرفته میتوان تصاویر معابری از شهر را که به وسیله دوربین نظارتی رصد میشوند را در این نقشه نیز مشاهده کرد.
رئیس مرکز مدیریت هوشمند ترافیک شهرداری قم در ادامه با بیان لزوم یکپارچهسازی اطلاعات حوزه حمل و نقل و ترافیک افزود: اطلاعات به دست آمده از سامانههای مورد بهرهبرداری در مرکز مدیریت هوشمند ترافیک به صورت گزارشهای روزانه در اختیار مدیران شهری و استانی قرار خواهد گرفت تا در روند اتخاذ تصمیمات موثرتر بتوانند استفاده کنند.
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