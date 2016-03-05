به گزارش خبرگزاری مهر، خانم ساره داوود اوغلو همسر نخست وزیر ترکیه که به همراه هیئی از عصر روز گذشته وارد تهران شده است، با حضور در سلامتکده طوبی، از بخش های ماساژ درمانی، داروخانه داروهای گیاهی و سایر قسمت های این سلامتکده بازدید کرد.

بنابر این گزارش، در این بازدید که دکتر محمود خدادوست معاون طب سنتی وزارت بهداشت نیز وی را همراهی می کرد، دکتر آیتی رئیس سلامتکده طب سنتی، توضیحاتی را در مورد مباحث آموزشی دانشکده طب سنتی ارائه کرد.

دکتر محمود خدادوست در حاشیه بازدید همسر نخست وزیر ترکیه از سلامتکده طوبی با اشاره به علاقه مندی ایشان به طب سنتی ایرانی، گفت: قرار بود که از دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید شود که به دلیل علاقه مندی همسر نخست وزیر ترکیه به آشنایی با ارائه خدمات سلامت و درمان طب سنتی، بازدید از سلامتکده طوبی که این سلامتکده با همکاری دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران راه اندازی شده است را در نظر گرفتیم.

معاون طب سنتی وزارت بهداشت افزود: امیدواریم این بازدید مقدمه ای برای ارتباط دو کشور در حوزه طب سنتی باشد.

در این دیدار یک بسته شامل دمنوش های گیاهی کشور به همسر نخست وزیر ترکیه و هیات همراهشان داده شد.