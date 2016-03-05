تامین امنیت رهبران گروه های معارض سوری در برابر تهدید تروریست ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، «سرگئی کورالینکو» رئیس مرکز هماهنگی آتش بس سوریه در پایگاه هوایی حمیمیم طی سخنانی اظهار داشت: وزارت دفاع روسیه به حفظ امنیت رهبران معارض سوری که توافق نامه برقراری آتش بس در این کشور را امضا کردند، کمک می کند.

کورالینکو در ادامه تصریح کرد: رهبران گروه های معارض سوری که توافق نامه برقراری آتش بس را امضا کردند، از مرکز ما درخواست کردند تا در برابر تروریست های داعش و دیگر تروریست ها که اقدام به تهدید آنها کرده اند، از سلامتی و امنیتشان مراقبت و حفاظت کنیم.

وی در همین راستا افزود: این درخواست معارضان کاملا برخلاف درخواست آنها در روزهای نخست است؛ زیرا آنها در آن ایام از ما می خواستند تا در قبال امضای توافق نامه برقراری آتش بس، به عنوان یک شرط مهم تضمین دهیم تا از آنها در قبال دولت سوریه حمایت کنیم و مسئولیت تامین امنیتشان را برعهده گیریم.

کورالینکو گفت: ما به رهبران معارضان و مدیران اداره های محلی که با آتش بس موافق کردند و آن را امضا کردند، در تامین امنیت و حفظ جانشان کمک خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: کارشناسان مرکز ما از زمان شروع به کار خود، ۲۳ نشست با نمایندگان احزاب مختلف معارضان و گروه های سیاسی برگزار کردند.

رئیس مرکز هماهنگی آتش بس سوریه در پایان گفت: با وجود اینکه زمان کوتاهی از آغاز به کار این مرکز می گذرد اما شاهد تغییرات بارزی در مسیر مذاکرات هستیم.