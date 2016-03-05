تحقق اقتصاد فرهنگی نیازمند استفاده از فضای مجازی است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر اسکندرنژاد عصر شنبه در چهارمین نشست فعالان فضای سایبری استان قزوین که در تالار سید محمد بهشتی عمارت داعی برگزار شد، با تأکید بر لزوم استفاده از روش‌های خلاقانه در حوزه فرهنگ گفت: فضای مجازی می‌تواند از این طریق به تحقق اقتصاد فرهنگی منجر شود.

اسکندرنژاد افزود: در دنیای کنونی موضوعی به نام اقتصاد سیاسی مطرح است که مؤلفه‌هایی را با عنوان شمال و جنوب به چالش می‌کشد.

وی گفت: این امر به نیم کره شمال و جنوب جهان اشاره دارد که شمال، کشورهای غنی و برخوردار را معرفی می‌کند و جنوب معرف کشورهای تحت قیمومیت شمال است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین با بیان اینکه کشورهای شمالی از جنوبی بهره ‌کشی اقتصادی می‌کنند، ادامه داد: موضوع اقتصاد در مورد فرهنگ هم صادق است و اقتصاد فرهنگی بر مبنای آن شکل می‌ گیرد.

اسکندرنژاد تصریح کرد: در تنگناهای مالی موجود باید به سمت فعالیت‌های فرهنگی خلاق و مبتکرانه رفت که یکی از راه‌های تحقق این امر فضای مجازی است.

وی اضافه کرد: اهمیت فضای مجازی تا آنجاست که به دنبال برگزاری انتخابات اخیر، پس از مردم فضای مجازی به عنوان دومین برنده انتخابات مطرح می‌شد؛ چرا که تأثیر و نقش قابل توجهی در انتخابات داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین یادآورشد: در دسترس بودن، همه‌گیر بودن مخاطبان و ارزان بودن فضای مجازی سبب می‌شود که این فضا به عنوان ابزار مهمی برای ورود به مسائل فرهنگی مطرح باشد.

اسکندرنژاد خاطرنشان کرد: در این عرصه نگرانی‌هایی هم وجود دارد و باید پایش لازم صورت گیرد تا متناسب با فرهنگ و ارزش‌های جامعه اسلامی باشد و محاسن آن تبدیل به تهدید برای جامعه نشود که این امر نیازمند تشریک مساعی است.

در این جلسه که محمد افراسیابی مدیر شبکه ملی فرهنگ، سعید پورایمانی مدیر مجتمع دیجیتال کاسپین استان قزوین، احد چگینی عضو شورای اسلامی شهر قزوین و جمعی از مسئولان نیز حضور داشتند، حاضران دیدگاهها و دغدغه و سوالات خود را در خصوص فضای مجازی مطرح کردند.