کاشت درخت در ۶۰۰ هکتار از ارتفاعات شیراز/ تشكيل يگان حفاظت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری شیراز، همزمان با آغاز هفته منابع‌طبیعی و روز درخت‌کاری، کار کاشت ۲ هزار اصله نهال توسط شهرداری شیراز و با همراهی تشکل‌های مردم‌نهاد به صورت نمادین در نقاط پیش‌بینی شده به خصوص بوستان‌ها و ارتفاعات این کلان‌شهر، آغاز شد.

شهردار شیراز در حاشیه مراسم درختکاری در پروژه معراج گفت: با همکاری سمن‌ها باید کاری کنیم که مردم برای حفظ و سبز کردن ارتفاعات و طبیعت پیش قدم باشند و در این راه نباید از بازنشستگان نیز غافل شد.

علیرضا پاک فطرت با بیان اینکه در ۶۰۰ هکتار از ارتفاعات شهر شیراز در سال جاری درخت کاشته ایم، افزود: حفظ و حراست و سبز کردن ارتفاعات از عهده شهرداری و دستگاه‌های دولت به تنهایی بر نمی‌آید و همکاری مردم و نهادهای مردمی، در این مسیر ضروری است.

وی روز درختکاری را روز ایمنی شهرها دانست و با بیان اینکه اگر درخت نباشد شهر پایدار با هوای پاک، وجود نخواهد داشت، تصریح کرد: ارزش درخت را کسانی می‌دانند که در بیابان‌های خشک و بی‌آب و علف زندگی می‌کنند.

پاکفطرت یکی از مهمترین اولویت‌های شهرداری شیراز در سال‌های اخیر را توجه به فضای سبز و توسعه مدیریت‌ و مطالعه شده آن عنوان و اضافه کرد: در ۲ تا ۳ سال گذشته همدلی و هماهنگی مناسبی بین دستگاه‌ها و مسئولان برای حفظ ارتفاعات از تصرف و تخریب به‌وجود آمده و شهرداری در همین راستا مدیریت حفظ ارتفاعات را بنا به ضرورت دایر کرده است.

شهردار شیراز با بیان اینکه نزدیک به ۲ هزار هکتار از اراضی تحت تصرف افراد سودجو خارج شده است، افزود: مساحت شهر شیراز ۱۰۰ هزار هکتار و مساحت قانونی ۲۰ هزار هکتار است، این موضوع یعنی حریم شهر ۵ برابر محدوده قانونی است.

وی اضافه کرد: این موضوع باعث نشده که شهرداری از حفظ و حراست ارتفاعات غفلت کند و برای توجه بیشتر و عملیاتی شدن مطلوب‌تر نیز تشکیل یگان حفاظت را دنبال کرده‌ایم و شیراز بعد از تهران دومین شهری است که یگان حفاظت از ارتفاعات و حریم را راه‌اندازی می‌کند.

پاک فطرت یادآور شد: شهرداری با همکاری شورای شهر شیراز و دادگستری و استانداری فارس، قاطعانه در بحث پیشگیری از تصرف ارتفاعات ورود کرده و اقدامات موثری انجام داده و خواهد داد.

وی با بیان اینکه اگر هماهنگی لازم و مناسب بین مسئولان و تشکل‌های مردم‌نهاد به‌وجود آید، ارتفاعات شهر شیراز یکی از نقاط برجسته کشور خواهد شد، گفت: شیراز تنها متعلق به مردم این شهر و استان نیست بلکه به کل کشور تعلق دارد و باید با حفظ، حراست و سبز کردن ارتفاعات این شهر جهانی، آن‌را برای آیندگان به‌یادگار بگذاریم.

شهردار شیراز همچنین گفت: نگاه و رویکرد شهرداری در سبز کردن ارتفاعات پیرامونی شهر به سمت درختانی است که دارای توجیه اقتصادی باشند، درختانی مانند انجیر، زیتون و کیالک وحشی و ...، چرا که این درختان باعث دوستی بیشتر مردم با طبیعت می‌شود.

پاکفطرت با یادآوری اینکه در هفته منابع طبیعی با هدف گسترش فرهنگ درختکاری، همانند سال‌های گذشته، شهرداری در مناطق مختلف، درختانی را به شکل محدود در اختیار مردم قرار می‌دهد، گفت: ما طی ۲ سال گذشته اقدام به کاشت گیاهان دارویی در بخش‌هایی از ارتفاعات شیراز کردیم و امیدواریم طی ۴ سال این گیاهان به ثمردهی برسد.