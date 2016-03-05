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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۹:۵۱

فرماندار نکا:

افزایش فضای سبز در نکا موجب رونق گردشگری می‌شود

افزایش فضای سبز در نکا موجب رونق گردشگری می‌شود

نکا - فرماندار نکا با اشاره به توسعه فضای سبز در شهرستان گفت: با توجه به جذابیت بسیار بالای درختان پهن‌برگ در مازندران افزایش فضای سبز صنعت گردشگری در این مناطق را رونق می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر احمدی شامگاه شنبه پس از پایان آیین غرس نهال منطقه کرداب هزارجریب شهرستان نکا اظهار داشت: درختان و منابع طبیعی به‌عنوان مهم‌ترین ثروت ملی در هر منطقه‌ای به شمار می‌آیند که با توجه به‌قرار داشتن این سرمایه عظیم ملی در منطقه شمال کشور حفاظت و پاسداری از این عرصه‌ها به‌عنوان وظیفه ملی باید در اولویت قرار گیرد.

وی یکی از برنامه‌های دولت در راستای توسعه فضای سبز کشور در سالهای اخیر را کویرزدایی و افزایش فضای جنگلی و جنگل‌کاری برشمرد و همچنین افزود: درخت‌کاری و گسترش فضای سبز تنها بر دوش دولت، روستائیان و باغداران نیست چراکه هر فرد ایرانی در هر منطقه‌ای که سکونت دارد اگر تنها یک نهال در باغچه، خیابان و کوچه خود غرس کند میلیون‌ها درخت به شمار درختان و فضای سبز کشور اضافه می‌شود.

فرماندار نکا با اشاره به صنعتی شدن جوامع بشری تصریح کرد: امروز با صنعتی شدن جوامع درختان به‌عنوان سرمایه سبز نقش بسزایی را در زندگی بشر ایفا می‌کنند چراکه به طریقی مقدمات پیشرفت بیشتر صنعت و فناوری بشر را مهیا کرده و سلامت انسان را تأمین می‌کنند.

احمدی بابیان اینکه پهن‌برگ بودن درختان مازندران زمینه جذب توریسم را در مازندران فراهم می‌کند بیان داشت: در حوزه توسعه پایدار به سبب وجود درختان پهن‌برگ در مازندران و جذابیت بسیار بالای این نعمت خدادادی زمینه جذب توریسم و گردشگر به فراوانی مهیا می‌شود به‌طوری‌که می‌تواند رونق اقتصادی مناطق مازندران را رقم زند.

کد مطلب 3573396

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