به گزارش خبرنگار مهر، جعفر احمدی شامگاه شنبه پس از پایان آیین غرس نهال منطقه کرداب هزارجریب شهرستان نکا اظهار داشت: درختان و منابع طبیعی بهعنوان مهمترین ثروت ملی در هر منطقهای به شمار میآیند که با توجه بهقرار داشتن این سرمایه عظیم ملی در منطقه شمال کشور حفاظت و پاسداری از این عرصهها بهعنوان وظیفه ملی باید در اولویت قرار گیرد.
وی یکی از برنامههای دولت در راستای توسعه فضای سبز کشور در سالهای اخیر را کویرزدایی و افزایش فضای جنگلی و جنگلکاری برشمرد و همچنین افزود: درختکاری و گسترش فضای سبز تنها بر دوش دولت، روستائیان و باغداران نیست چراکه هر فرد ایرانی در هر منطقهای که سکونت دارد اگر تنها یک نهال در باغچه، خیابان و کوچه خود غرس کند میلیونها درخت به شمار درختان و فضای سبز کشور اضافه میشود.
فرماندار نکا با اشاره به صنعتی شدن جوامع بشری تصریح کرد: امروز با صنعتی شدن جوامع درختان بهعنوان سرمایه سبز نقش بسزایی را در زندگی بشر ایفا میکنند چراکه به طریقی مقدمات پیشرفت بیشتر صنعت و فناوری بشر را مهیا کرده و سلامت انسان را تأمین میکنند.
احمدی بابیان اینکه پهنبرگ بودن درختان مازندران زمینه جذب توریسم را در مازندران فراهم میکند بیان داشت: در حوزه توسعه پایدار به سبب وجود درختان پهنبرگ در مازندران و جذابیت بسیار بالای این نعمت خدادادی زمینه جذب توریسم و گردشگر به فراوانی مهیا میشود بهطوریکه میتواند رونق اقتصادی مناطق مازندران را رقم زند.
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