به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند عصر شنبه در حاشیه جلسه شورای مسکن لرستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تاکنون سه جلسه ستاد تسهیل سفرهای نوروزی برگزار و حدود هفت تا هشت کمیته با مسئولیت مدیران کل و دبیری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مشخص شده است.

وی با بیان اینکه هر کدام از کمیته ها در حال انجام وظایف خود هستند، عنوان کرد: امروز هم مفصل در رابطه با بحث ستاد تسهیل سفرهای نوروزی در همایش شهرداران صحبت و ۲۶ اسفند آخرین جلسه این ستاد برگزار خواهد شد.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه وظیفه هر دستگاه در ستاد تسهیل سفرهای نوروزی به طور کامل مشخص شده است، ادامه داد: فکر می کنیم پذیرای بالغ بر یک تا ۱.۵ میلیون مسافر چه عبوری و چه با ماندگاری در استان باشیم.

بازوند کمبود هتل را یکی از مشکلات استان دانست و تصریح کرد: در حال حاضر حدود هزار و ۶۰۰ تخت هتل در استان کم داریم که برنامه ریزی کردیم ظرف سه سال این میزان را تامین کنیم.

وی افزود: برای نوروز در پیش رو آموزش و پرورش مدارس، شهرداری ها کمپینگ های لازم، اداره کل ورزش و جوانان سالن های ورزشی و دستگاه های دارای مهمانسرا نیز مهمانسراهای خود را در اختیار مهمانان نوروزی قرار خواهند داد.