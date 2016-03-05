به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف امشب در نشست خبری مشترک با جورج وللا وزیر خارجه مالت که به تهران سفر کرده است، در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس و تروریست خواندن حزب الله لبنان، اظهار داشت: من احساس می کنم برخی کشورهای حوزه ما بویژه سعودی ها با توجه به سیاست های غلطی که داشته اند، بدنبال تنش زایی و ناامنی در کل منطقه هستند.

وی افزود: این کشورها حتی این سیاست ها را به قیمت استفاده از برخی عناوین که فقط برای رژیم صهیونیستی خوشایند است و تمام آزادیخواهان عرب را متنفر می کند، ادامه می دهند.

ظریف با بیان اینکه حزب الله تنها سازمانی است که توانسته از تمامیت ارضی لبنان در برابر صهیونیستها دفاع کند، به اقدام اخیر شورای همکاری خلیج فارس اشاره کرد و ادامه داد: این اقدام نه تنها بی اعتبار و محکوم است، بلکه باعث می شود نقش مخرب این حرکت ها بیشتر آشکار شود.

وزیرامورخارجه خاطرنشان کرد: بارها همسایگان خود را به رویکرد گفتگو و تعامل مثبت وحسن همجواری و پرهیز از اقداماتی که می تواند به تنش در منطقه دامن بزند، دعوت کرده ایم.

وی افزود: آثار سیاست های قبلی را امروز در سوریه و یمن مشاهده می کنند؛ پس بهتر است قبل از اینکه این اقدامات قابل کنترل نباشد جلوی آنها را بگیرند و به ندای حسن همجواری پاسخ دهند.

ریاست مالت بر اتحادیه اروپا از سال آینده/ انتظار تضمین اجرای برجام

وزیرامور خارجه کشورمان با ابراز خرسندی از میزبانی وزیرخارجه مالت برای نخستین بار در تاریخ اظهار داشت: ایران و مالت از دهه ۵۰ شمسی و از سال ۱۹۷۲ میلادی دارای روابط سیاسی هستند و نزدیک به ۴۴ سال سابقه روابط سیاسی دارند، اما در سالهای گذشته این روابط به دلیل تحریم ها رکود جدی داشته و هیچگاه دو کشور نتوانسته اند از تمام ظرفیت ها بهره برداری کنند و ما امروز این ظرفیت ها را بررسی کردیم.

ظریف گفت: مالت از سال آینده مسیحی، ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده می گیرد و با توجه به اینکه این موضوع با تغییر ریاست جمهوری در آمریکا همزمان می شود، ریاست دوره ای اتحادیه اروپا مسئولیت سنگینی برای تضمین اجرای برجام خواهد داشت.

وزیرامور خارجه کشورمان با اشاره به حوزه های همکاری موجود میان دو کشور ایران و مالت از جمله همکاری های بانکی، بیمه ای، کشتیرانی، آموزش های حقوق بین الملل و آموزش های دریایی، ادامه داد: کشور مالت همچنین دارای زیرساخت های خوب گردشگری و توریسم است و می تواند با جمهوری اسلامی برای تقویت این زیرساخت ها همکاری کند.

وی در ادامه با اشاره به خطر گسترش افراط گرایی و تروریسم و خشونت در منطقه، اظهار داشت: این مسئله هم به عنوان یک پدیده جهانی، اتحادیه اروپا را با خطر مواجه می کند و هم به جهت اینکه سبب افزایش مهاجرت می شود، با توجه به نزدیکی مالت به سواحل لیبی، باعث نگرانی هایی شده که گفتگو در زمینه های مبارزه با تروریسم، یکی از حوزه های مهم همکاری دو کشور ایران و مالت است.

ظریف همچنین با اشاره به امضای دو سند تفاهم همکاری در گفتگوی خود با وزیرخارجه مالت، خاطرنشان کرد:این سند ها در زمینه مشورت های سیاسی میان دو کشور و لغو روادید سیاسی است و می تواند زمینه را برای گسترش همکاری دو کشور فراهم کند.

وزیرامورخارجه کشورمان ابراز امیدواری کرد که توسعه روابط دو کشور ایران و مالت به نفع دو کشور و نیز ایران و اتحادیه اروپا باشد.