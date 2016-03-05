به گزارش خبرگزاری مهر حجت الاسلام حسن روحانی روز شنبه در دیدار "احمد داود اوغلو" نخستوزیر ترکیه با اشاره به اینکه ایران و ترکیه دو کشور برادر و همسایه با اشتراکات فراوان دینی و فرهنگی هستند، گفت: اساس تفکر دینی در دو کشور با برخی کشورهای خشونتطلب کاملاً متفاوت است، امروز برقراری وحدت اسلامی و همبستگی میان مسلمانان رسالت و وظیفه بزرگ همگانی است و تهران و آنکارا به عنوان دو کشور مهم همسایه میتوانند در برقراری اتحاد دنیای اسلام ، گامهای سازنده و مؤثری بردارند.
رییس جمهوری ضرورت مبارزه با تروریسم را به عنوان یک خطر و تهدید مشترک برای همه ملتها مورد تأکید قرار داد و گفت: کشورهای بیگانه، به دنبال حل و فصل ریشهای مشکلات منطقهای نبوده و صرفاً به دنبال منافع خود هستند. لذا معتقدیم مشکلات منطقه باید توسط کشورها و ملتهای منطقه حل و فصل شود و بدون تردید همکاری ایران و ترکیه در ایجاد صلح پایدار در منطقه نقش سازندهای خواهد داشت.
روحانی با تأکید بر نقاط مشترک موجود میان تهران و آنکارا، تصریح کرد: در اینکه باید به تمامیت ارضی کشورها احترام گذاشته شود، آینده هر کشوری توسط مردم آن کشور تعیین شود و جنگ و خونریزی متوقف شده و به آوارگان امدادرسانی شود، اختلافنظری بین دو کشور وجود ندارد و تهران و آنکارا با اشتراک نظر در این موارد میتوانند در کنار یکدیگر، گام های جدی و مفیدی را برای حل و فصل گام به گام مسایل و مشکلات منطقه بردارند.
رییس جمهوری اضافه کرد: امروز چشم بسیاری از ملتهای منطقه به همکاریهای دوجانبه و چندجانبه است، تا کشورهای مسلمان توان و پتانسیل خود را در مسیر حل مشکلات موجود همافزا کنند.
روحانی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه برخی مشکلات منطقه در روابط دو جانبه تهران – آنکارا خللی ایجاد نکرده است، اظهارداشت: هیچ مانعی در توسعه روابط دو کشور وجود ندارد و امروز فرصت مناسبی است تا در مسیر گسترش هر چه بیشتر روابط تهران - آنکارا حداکثر بهرهبرداری را در راستای منافع دو ملت به عمل آوریم.
رییس جمهوری خاطر نشان کرد: تهران و آنکارا ظرفیتهای زیادی برای گسترش روزافزون روابط خود در بخشهای مختلف بویژه در زمینه حمل و نقل، انرژی، تجارت، سرمایهگذاری مشترک، گردشگری و علمی و فناوری دارند و آمادگی داریم در همه این زمینهها همکاریهای مشترکی را با یکدیگر آغاز کنیم.
روحانی بر ضرورت فعالتر شدن کمسیونهای همکاری مشترک تأکید و اظهار امیدواری کرد تدوین راهکارهای عملیاتی در آینده نزدیک باعث شود در روابط دو کشور تحول نوینی ایجاد گردد.
"داود اوغلو" نخستوزیر ترکیه نیز در این دیدار با بیان اینکه آنکارا مصمم است فصل تازهای را در روابط با تهران آغاز کند، اظهار داشت: ترکیه امروز بیش از گذشته قصد دارد روابط و همکاریهای برادرانه خود را در عرصههای مختلف با جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهد.
نخستوزیر ترکیه با بیان اینکه بزرگترین بخش سرمایهگذاری و صاحبان صنایع را به همراه خود به تهران آورده است، گفت: ایران و ترکیه تکمیلکننده هم هستند و از ظرفیتها و پتانسیلهای فراوانی برای گسترش سطح همکاریها برخوردارند و میتوان با سرمایهگذاریهای مشترک صنعتی و تجاری گامهای مفیدی را در راستای منافع دو ملت برداشت.
داود اوغلو با اشاره به ضرورت همکاریهای منطقهای تهران و آنکارا و لزوم مبارزه با تروریسم، اظهار داشت: باید در مسایل منطقهای دست به دست هم داده و در مقابل روشهای بربریتگونه گروههای تروریستی، بایستیم.
نخستوزیر ترکیه تأکید کرد: ترکیه در مبارزه با گروههای تروریستی در منطقه آمادگی دارد با جمهوری اسلامی ایران، همکاری کامل داشته باشد.
وی همچنین احترام به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، عدم هرگونه مداخله خارجی و تعیین سرنوشت کشورها توسط مردم را از اصول سیاست خارجی ترکیه اعلام کرد.
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