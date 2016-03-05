۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۲۰:۵۷

«حسن الترابی» رئیس حزب مخالف کنگره مردمی سودان درگذشت

منابع رسانه ای از درگذشت «حسن الترابی» رهبر مخالفان سودان و رئیس حزب مخالف کنگره مردمی سودان در سن ۸۴ سالگی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «حسن الترابی» رهبر مخالفان سودان و رئیس حزب مخالف کنگره مردمی سودان که یک متفکر سیاسی و اسلامی بود، در سن ۸۴ سالگی درگذشت.

ترابی از متحدان عمر البشیر رئیس جمهوری سودان در دهه ۸۰ و اوایل دهه نود بود. وی به همراه عمر البشیر تلاش بسیاری در اسلامی کردن سودان کرد.

در ۱۶ اکتبر ۱۹۹۳ البشیر پس از انحلال شورای فرمان انقلابی برای رهایی ملی به عنوان رئیس جمهوری کشور منصوب شد و قدرتش را افزایش داد. قدرت‌های قانون‌گذاری و اجرایی که در دست شورا بودند به عمر البشیر واگذار شدند و از آن لحظه او به عنوان رئیس جمهور بر آن کشور حکم رانده است.

 

